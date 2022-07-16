MEB'den flaş eğitim kararı, başladı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı! Öğrenci ve velileri kapsıyor! Bu yaz tüm illerimize...

"Aile Okulu Projesi" başladı. Şu ana kadar 7 pilot ilde 32 bin kişinin yararlandığı projenin diğer illerde de uygulanması için çalışmalar yapılıyor. Toplumun temeli olan aileyi güçlendirmek başlatılan proje 8 ana başlıktan oluşuyor. Veliler, Aile Okulu'nda aile içi iletişim, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, bağımlılıkla mücadele, sosyal duygusal beceri gelişimi, akran ilişkileri, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitelere katılıyor. İşte Bakan Özer'in konuya ilişkin açıklamaları...