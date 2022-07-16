MEB'den flaş eğitim kararı, başladı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı! Öğrenci ve velileri kapsıyor! Bu yaz tüm illerimize...
Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti ve başladı. Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiriyor. Bakan Mahmut Özer, eğitimin en önemli paydaşı olan velilere salgın döneminde olduğu gibi eğitimde normalleşmenin sağlandığı bu dönemde de kapsamlı destekler sunmak için çalıştıklarını belirterek, ''7 pilot ilde başlattığımız bu uygulamayı bu yaz tüm illerimize yaygınlaştırıyoruz. Tüm ailelerimizi aile okullarına bekliyoruz. Nasıl yaz okullarıyla örgün eğitimdeki öğrencilerimizin yanındaysak aile okullarıyla da ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi. 8 ana başlıkta ve 44 saat olarak verilen eğitimlerle aile yapısını olası risklere karşı daha korunaklı hale getirmek hedefleniyor. İşte detaylar...
"Aile Okulu Projesi" başladı. Şu ana kadar 7 pilot ilde 32 bin kişinin yararlandığı projenin diğer illerde de uygulanması için çalışmalar yapılıyor. Toplumun temeli olan aileyi güçlendirmek başlatılan proje 8 ana başlıktan oluşuyor. Veliler, Aile Okulu'nda aile içi iletişim, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, bağımlılıkla mücadele, sosyal duygusal beceri gelişimi, akran ilişkileri, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitelere katılıyor. İşte Bakan Özer'in konuya ilişkin açıklamaları...
MEB, Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Adana, Şanlıurfa ve Erzurum olmak üzere 7 ilde Aile Okulu Projesi kapsamında eğitimler başlattı. Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının etkileri devam ederken proje kapsamında verilen derslerden ilki de bu yönde oldu
"Çatışma ve stres yönetimi" dersinde aile içinde sorunlarla başa çıkma gücünün artırılması amaçlanırken, "Bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı" dersinde hem anne babaların hem çocukların sosyal hayatlarını etkilemeden gerçek yaşamda güvenli bir şeklide nasıl çevrim içi olabilecekleri aktarılıyor.