MEB’den flaş DEVAMSIZLIK kararı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ilk defa açıkladı! Lise öğrencileri dikkat! 12’nci sınıfta okuyanların tümü...

12'nci sınıfta okuyanların tümünü kapsıyor! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmen duyurdu. YKS'ye az bir süre kala Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ilk kez açıkladı. Lisede eğitim gören öğrenciler dikkat! 'LGS'de bugün itibariyle iptal edilen hiçbir soru yok.' diyen Bakan Özer YKS'ye girecek öğrencilerle ilgili de aldıkları bir kararı aktardı. Ayrıca da 2022-2023 yılı eğitim öğretim yılı takvimi paylaştı. İşte Özer'in önemli açıklamaları...