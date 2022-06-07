MEB'den flaş DEVAMSIZLIK kararı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ilk defa açıkladı! Lise öğrencileri dikkat! 12'nci sınıfta okuyanların tümü...
12'nci sınıf öğrencilerin tümüni ilgilendiriyor! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'İlk kez buradan açıklıyorum' dedi. Milyonlarca ortaokul öğrencisi geçtiğimiz Pazar günü LGS sınavına katıldı. MEB sonuçları 30 Haziran'da açıklayacağını duyurdu. Sırada ise YKS sınavı var. Bu yıl 17-18 Haziran'da uygulanacak üniversite giriş sınavı için 8. sınıf öğrenciler hazırlıklarını sürdürüyor. Okullarına kapanmasına az bir süre kala Milli Eğitim Bakanlığından krtik devamsızlık kararı geldi. Detayları Bakan Özer açıkladı. İşte detaylar...
12'nci sınıfta okuyanların tümünü kapsıyor! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmen duyurdu. YKS'ye az bir süre kala Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ilk kez açıkladı. Lisede eğitim gören öğrenciler dikkat! 'LGS'de bugün itibariyle iptal edilen hiçbir soru yok.' diyen Bakan Özer YKS'ye girecek öğrencilerle ilgili de aldıkları bir kararı aktardı. Ayrıca da 2022-2023 yılı eğitim öğretim yılı takvimi paylaştı. İşte Özer'in önemli açıklamaları...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. 2022 yılında 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavının soru ve cevapları yayımlandı.
YKS'ye hazırlanan öğrenciler hakkında da Bakanlık tarafından alınan bir kararı duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, lise son sınıfa denk gelen ve üniversite sınavına girecek 12. sınıf öğrencilerinin, devamsızlıktan dolayı sınıf tekrarı yapmayacağını açıkladı.