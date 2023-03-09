MEB’den atama kararı son dakika! TAKVİM açıklandı, kadroya başvurular için son tarih 31 Mart 2023! Sözleşmeli öğretmen, fizyoterapist, büro, destek personeli...

MEB son dakika atama haberleri gündemde sıklıkla araştırılıyor. Son dakika duyuruya göre, sözleşmeli personel için atama başvuruları başladı. Elektronik ortamda alınmaya başlanan başvurular, 31 Mart mesai bitiminde sona erecek. Peki, atama başvuruları nasıl ve nereden yapılacak? İşte detaylar...