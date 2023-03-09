MEB'den atama kararı son dakika! TAKVİM açıklandı, kadroya başvurular için son tarih 31 Mart 2023! Sözleşmeli öğretmen, fizyoterapist, büro, destek personeli...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika açıklama geldi. Sözleşmeli personelin kadroya atanma başvuruları alınmaya başlandı. Bu kapsamda başvurular, elektronik ortamda 31 Mart tarihine kadar yapılabilecek. Peki, atama başvurusu nasıl yapılır? Kimler atama başvurusu yapabilecek? İşte tüm detaylar haberimizde!
09.03.2023 12:32 - Son Güncelleme: 09.03.2023 12:32
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile sözleşmeli diğer personelin 7433 sayılı Kanun doğrultusunda memur unvanlı kadrolara atanmak üzere başvurularını 31 Mart'a kadar alacak.
MEB Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden, Milli Eğitim Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli öğretmen, sözleşmeli fizyoterapist, sözleşmeli idari büro görevlisi, sözleşmeli idari destek görevlisi ve sözleşmeli destek personelinin 7433 sayılı Kanun doğrultusunda memur unvanlı kadrolara atanmak üzere yapacakları başvuruya ilişkin duyuru yayımlandı.