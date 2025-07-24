MEB ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı? 2025 ücretli öğretmenlik ön başvurusu ne zaman, hangi tarihte? İşte başvuru ekranı

Ücretli öğretmenlik başvurularına dair gelişmeler, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmen adaylarının gündeminde yer alıyor. e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek başvuru işlemleri ve başvuru tarihleri yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı 'nın ücretli öğretmenlik sistemiyle ilgili ekranın açılıp açılmadığı ise merak konusu. Peki 2025 yılı ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl ve nereden yapılacak? İşte merak edilenler…

MEB ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ücretli öğretmen olarak görev almak isteyen adaylar için başvuru süreci il ve ilçe bazında şekilleniyor. Genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında başlayan başvurular, her ilçe müdürlüğünün kendi takvimine göre ilan ediliyor.

Bu kapsamda, ilk açıklamalardan biri Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden geldi. Beyoğlu'nda başvurular 18 Ağustos'a kadar sürecek. Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise başvuruların 15 Ağustos'ta sona ereceğini duyurdu.