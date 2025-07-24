MEB ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı? 2025 ücretli öğretmenlik ön başvurusu ne zaman, hangi tarihte? İşte başvuru ekranı

Ücretli öğretmenlik başvurularına dair gelişmeler, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmen adaylarının gündeminde yer alıyor. e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek başvuru işlemleri ve başvuru tarihleri yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ücretli öğretmenlik sistemiyle ilgili ekranın açılıp açılmadığı ise merak konusu. Peki 2025 yılı ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl ve nereden yapılacak? İşte merak edilenler…
MEB ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ücretli öğretmen olarak görev almak isteyen adaylar için başvuru süreci il ve ilçe bazında şekilleniyor. Genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında başlayan başvurular, her ilçe müdürlüğünün kendi takvimine göre ilan ediliyor.
Bu kapsamda, ilk açıklamalardan biri Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden geldi. Beyoğlu'nda başvurular 18 Ağustos'a kadar sürecek. Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise başvuruların 15 Ağustos'ta sona ereceğini duyurdu.
Adayların, kendi bulundukları ilin ya da görev almak istedikleri ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü internet sitelerini düzenli olarak kontrol etmeleri büyük önem taşıyor. Başvuru sonuçları ise genellikle adaylara SMS veya e-posta yoluyla bildiriliyor.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak adayların, ilgili ilçe ya da il milli eğitim müdürlüklerine teslim etmeleri gereken evraklar şunlardır:
◾Dilekçe (Başvuru sırasında ilgili okuldan temin edilecektir)
◾Mezuniyet belgesi (aslı ve fotokopisi)
◾Nüfus cüzdanı (aslı ve fotokopisi)
◾Pedagojik formasyon belgesi (varsa – aslı ve fotokopisi)
◾Adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir)
◾Sağlık raporu (son 6 ay içinde alınmış)
◾1 adet vesikalık fotoğraf
◾Sahip olunan ek sertifikalar (varsa)
◾KPSS sonuç belgesi (varsa)
◾Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ücretli öğretmen olarak görev alabilmek için adayların bazı temel koşulları sağlaması gerekmektedir. İşte başvuru yapabilmek için aranan genel nitelikler:
◾Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
◾En az lisans düzeyinde bir yükseköğretim programından mezun olmak,
◾18 yaşını doldurmuş olmak,
◾Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
◾Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak,
◾Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, tecil ettirmiş ya da muaf durumda olmak,
◾Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmıyor olmak.
Bu şartları taşıyan adaylar, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin belirlediği tarihlerde başvurularını tamamlayarak görevlendirme sürecine dahil olabilirler.