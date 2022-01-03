MEB kararını verdi Okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim bitecek mi sorusuna Mahmut Özer'den son dakika açıklama: Eğer bir kapanma olacaksa...
Üniversitelerde bazı okulların uzaktan eğitim kararı almasının ardından milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamaları yakından takip etmeye başladı. Bu zamana kadar yüz yüze eğitimde ısrarcı olduklarını belirten Mahmut Özer sözlerini yineledi. Özer, ''Okullarda yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde yok.'' dedi. Bakan Özer ayrıca öğrenci ve öğretmenlere destek olmak amacıyla ücretsiz sunulan yardımcı kaynak paketinin dördüncüsünün de yayımlandığını duyurdu. İşte Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son dakika açıklamaları...
MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Koronavirüs salgını sürecinde yeni varyantın ortaya çıkmasıyla bazı üniversiteler kısmi olarak uzaktan eğitime geçti. Hal böyle olunca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Bakan Özer ilkokul, ortaokul ve liseleri ilgilendiren gelişmeleri tek tek sıraladı. Özer okullardaki yüz yüze eğitimde son duruma ilişkin merak edilen konulara açıklık getirdi. Şuanda okullarda yüz yüze eğitime ara verilip yeniden uzaktan eğitime geçilmesinin gündemde olmadığını dile getiren Özer bir yandan da 4. yeni yardımcı kaynak paketinin yayımlandığını bildirdi. İşte detaylar...
Yeni çıkan Omicron varyantı nedeniyle okullar uzaktan eğitime geçecek mi tartışmalarıyla ilgili net açıklama yapıldı. Pandeminin okulun bir öğrenme ortamı olmanın ötesinde çok boyutlu anlamları olduğunu gösterdiğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları kaydetti;
''YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERME GÜNDEMİMİZDE DEĞİL''
''Bu nedenle uzaktan eğitim, okul ortamının kesinlikle bir alternatifi olamaz. Uzaktan eğitim sadece öğrenmeyle ilgili olağanüstü koşullarda zorunlu bir eğitim platform işlevi görür. Tüm dünya uzaktan eğitimin eşitsizlikleri artırdığı, bu nedenle mümkün olduğu kadar yüz yüze eğitime geçilmesi gerektiği konusunda mutabık. Hal böyleyken bizim de istediğimiz yüz yüze eğitime haftada beş gün geçmek oldu.
Bu nedenle okulların ilk açılması ve en son kapatılması gereken yerler olduğunu sıklıkla tekrarladım. Tüm dünyada aşı, maske, mesafe ve hijyene dikkat etmenin ötesinde alınabilecek bir önlem de yok. Biz de bu önlemleri süreci yürütmenin merkezine koyduk. Oldukça işlevsel bir mekanizma kurduk. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu ile koordineli bir şekilde süreci şu ana kadar başarılı bir şekilde yürüttük.