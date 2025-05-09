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MEB İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı (meb.gov.tr)

2025 İOKBS bursluluk sınavı sonrası gözler sonuç tarihine çevrildi. MEB tarafından 27 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirilen bursluluk sınavına, 5, 6, 7, 8. sınıf ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf düzeylerinden binlerce öğrenci katılım sağladı. Sınavın ardından başarılı olan öğrencilere devlet tarafından maddi destek sağlanacak. Şimdi ise öğrenciler ve veliler, "Bursluluk sınavı sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını merakla bekliyor. İşte MEB'in takvimine göre sonuçların açıklanacağı tarih!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 09:44 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 09:44
MEB İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr

Binlerce öğrencinin ter döktüğü 2025 MEB İOKBS Bursluluk Sınavı, 27 Nisan Pazar günü 824 yurt içi ve 2 yurt dışı merkezde tamamlandı. Adaylar, "İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu araştırıyor. Peki MEB İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte meb.gov.tr bursluluk sınavı sorgulama ekranı!

MEB İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr

📌 İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2025 İOKBS Bursluluk Sınavı'nın sonuçları, MEB'in belirlediği takvim doğrultusunda 30 Mayıs 2025 Cuma günü açıklanacak. 5, 6, 7, 8. sınıf ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf düzeylerinden öğrencilerin katıldığı sınavın ardından adaylar, sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor.

MEB İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr

İOKBS bursluluk sınav sonuçlar nereden sorgulanacak?
🔴 İOKBS sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi olan www.meb.gov.tr üzerinden duyurulacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sorgulama ekranına giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek. Sonuç ekranı, 30 Mayıs sabahı güncellenecek.

MEB İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr

2025 İOKBS bursu ne kadar?
🔸2025 yılı için bursluluk ödemeleri, memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Ocak-Haziran döneminde geçerli olan tahmini burs tutarı aylık 2.015 TL olarak hesaplandı. Burs miktarı, Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranına göre yeniden güncellenecek.

MEB İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr

🔸Öğrencilere her ay düzenli olarak yatırılan burs ödemeleri, eğitim hayatlarını desteklemeyi amaçlıyor. Bursluluk kazanan öğrenciler, hem maddi olarak rahatlıyor hem de başarılarını sürdürebilmek için ekstra motivasyon kazanıyor.

MEB İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr

(Kaynak: AA)