MEB İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı (meb.gov.tr)

Binlerce öğrencinin ter döktüğü 2025 MEB İOKBS Bursluluk Sınavı, 27 Nisan Pazar günü 824 yurt içi ve 2 yurt dışı merkezde tamamlandı. Adaylar, "İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu araştırıyor. Peki MEB İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte meb.gov.tr bursluluk sınavı sorgulama ekranı!

📌 İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2025 İOKBS Bursluluk Sınavı'nın sonuçları, MEB'in belirlediği takvim doğrultusunda 30 Mayıs 2025 Cuma günü açıklanacak. 5, 6, 7, 8. sınıf ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf düzeylerinden öğrencilerin katıldığı sınavın ardından adaylar, sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor.

İOKBS bursluluk sınav sonuçlar nereden sorgulanacak?

🔴 İOKBS sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi olan www.meb.gov.tr üzerinden duyurulacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sorgulama ekranına giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek. Sonuç ekranı, 30 Mayıs sabahı güncellenecek.

2025 İOKBS bursu ne kadar?

🔸2025 yılı için bursluluk ödemeleri, memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Ocak-Haziran döneminde geçerli olan tahmini burs tutarı aylık 2.015 TL olarak hesaplandı. Burs miktarı, Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranına göre yeniden güncellenecek.