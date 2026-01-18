MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları için 2026 programını duyurdu: Pilot iller ve başvuru takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan modüler kurs programları; yaşam becerileri, kültür ve sanat, yabancı dil, spor ile bilim ve teknoloji alanlarını kapsıyor. Pilot uygulama Adana, Ankara, Erzurum, Konya, Muş ve Trabzon'da başlatılacak. 5'inci sınıftan 12'nci sınıfa kadar öğrencilerin başvurabileceği kurslar hafta sonları 10 hafta sürecek ve 28-29 Mart'ta başlayacak. Başvurular 4 Şubat'a kadar alınacak. Kursları başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verilecek.
Giriş Tarihi: