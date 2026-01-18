MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları için 2026 programını duyurdu: Pilot iller ve başvuru takvimi

KURSLAR MART AYI SONUNDA BAŞLAYACAK

Kurslara katılım için velinin yazılı izni gerekecek. Öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için kursun niteliğine göre somut bir ürün ortaya koymaları ya da performans sergilemeleri beklenecek.

Kurs merkezlerinde görev almak isteyen öğretmenlerin başvuruları e-Kurs modülü üzerinden alınacak. Kurslara yerleşen öğrenciler ve görevlendirilen öğretmenler 23-26 Mart tarihleri arasında ilan edilecek. Program kapsamındaki kurslar ise 28-29 Mart'ta başlayacak.