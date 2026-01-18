PODCAST CANLI YAYIN

MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları için 2026 programını duyurdu: Pilot iller ve başvuru takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan modüler kurs programları; yaşam becerileri, kültür ve sanat, yabancı dil, spor ile bilim ve teknoloji alanlarını kapsıyor. Pilot uygulama Adana, Ankara, Erzurum, Konya, Muş ve Trabzon'da başlatılacak. 5'inci sınıftan 12'nci sınıfa kadar öğrencilerin başvurabileceği kurslar hafta sonları 10 hafta sürecek ve 28-29 Mart'ta başlayacak. Başvurular 4 Şubat'a kadar alınacak. Kursları başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verilecek.

Giriş Tarihi:
MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları için 2026 programını duyurdu: Pilot iller ve başvuru takvimi - 1

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin yalnızca akademik başarılarını değil; yaşam becerilerini, sosyal-duygusal gelişimlerini ve geleceğin dünyasına uyum kapasitelerini güçlendirmeyi hedefleyen yeni bir kurs programını hayata geçiriyor. Hazırlanan modüler kurslarla, öğrencilerin daha donanımlı ve bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları için 2026 programını duyurdu: Pilot iller ve başvuru takvimi - 2

Pilot Uygulama 6 İlde Başlıyor

Hazırlanan kurs programları, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren Adana, Ankara, Erzurum, Konya, Muş ve Trabzon'da pilot uygulama olarak başlatılacak. Uygulamadan5, 6, 7 ve 8'inci sınıflar ile hazırlık sınıfı ve lise düzeyindeki 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri yararlanabilecek.

MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları için 2026 programını duyurdu: Pilot iller ve başvuru takvimi - 3

BAŞVURULAR VE UYGULAMA SÜRECİ

Öğrenci başvuruları 4 Şubat'a kadar alınacak. Tercihler, il ve ilçe merkez komisyonları tarafından değerlendirilerek açılacak kurs alanları belirlenecek. Kurs merkezleri ve alanları e-Kurs modülüne işlenecek, ardından öğretmen başvuruları alınarak gruplar oluşturulacak.

Hafta sonları iki saat olarak planlanan kurslar, 10 hafta sürecek. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verilecek. Öğrenciler tüm alanlardan en fazla 10 kursa başvurabilecek ancak yalnızca bir kursa kayıt yaptırabilecek.

MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları için 2026 programını duyurdu: Pilot iller ve başvuru takvimi - 4

KURSLAR MART AYI SONUNDA BAŞLAYACAK

Kurslara katılım için velinin yazılı izni gerekecek. Öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için kursun niteliğine göre somut bir ürün ortaya koymaları ya da performans sergilemeleri beklenecek.

Kurs merkezlerinde görev almak isteyen öğretmenlerin başvuruları e-Kurs modülü üzerinden alınacak. Kurslara yerleşen öğrenciler ve görevlendirilen öğretmenler 23-26 Mart tarihleri arasında ilan edilecek. Program kapsamındaki kurslar ise 28-29 Mart'ta başlayacak.

MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları için 2026 programını duyurdu: Pilot iller ve başvuru takvimi - 5

Yaşam Becerileri Ön Planda

Programın"Yaşam Becerileri" başlığı altında; temel yemek yapma, kişisel bakım ve hijyen, finansal okuryazarlık, güvenlik ve acil durum hazırlığı, hukuk ve tüketici bilinci gibi alanlarda kurslar yer alıyor. Bu kurslarla öğrencilerin günlük yaşamda daha bağımsız hareket edebilmeleri ve bilinçli kararlar alabilmeleri hedefleniyor.

MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları için 2026 programını duyurdu: Pilot iller ve başvuru takvimi - 6

Kültür ve Sanatla Kendini İfade Eden Nesiller

"Kültür ve Sanat" teması kapsamında ise öğrencilerin estetik duyarlılıklarını ve ifade becerilerini geliştirecek geniş bir yelpaze sunuluyor. Resimden dijital sanatlara, enstrüman eğitiminden tiyatro ve oyunculuğa, diksiyon ve beden dilinden geleneksel sanatlara kadar birçok alanda kurs açılacak. Hat ve ebru sanatı, seramik ve çömlekçilik ile yaratıcı yazarlık, şiir ve hikâye yazımı gibi çalışmalarla sanatsal gelişim desteklenecek.

MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları için 2026 programını duyurdu: Pilot iller ve başvuru takvimi - 7

Yabancı Dilde Aktif ve Özgüvenli İletişim

"Yabancı Dil Etkinlikleri" kapsamında düzenlenecek çalışmalarla öğrencilerin yabancı dili pasif bilgi düzeyinden çıkarıp aktif kullanabilmeleri amaçlanıyor. Etkinlik temelli uygulamalarla öğrencilerin dil kullanımında özgüven kazanmaları hedefleniyor.

MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları için 2026 programını duyurdu: Pilot iller ve başvuru takvimi - 8

Sporla Güçlenen Fiziksel Gelişim

Öğrencilerin bedensel gelişimini desteklemek amacıyla"Spor Etkinlikleri" başlığı altında farklı branşlarda kurslar sunulacak. Temel ve birleştirilmiş hareket becerileri, esneklik çalışmaları, atletizm, yüzme, bisiklet, basketbol, voleybol ve geleneksel okçuluk gibi alanlar programda yer alıyor.

MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları için 2026 programını duyurdu: Pilot iller ve başvuru takvimi - 9

Bilim ve Teknoloji Odaklı Eğitim

Programın"Bilim ve Teknoloji"ayağında ise bilimsel düşünme, üretkenlik ve dijital yetkinlikleri artırmaya yönelik kurslar dikkat çekiyor. Deneysel uygulamalar, algoritma geliştirme ve kodlama, robotik, dijital tasarım, veri analizi ve yapay zeka, mobil uygulama ve oyun geliştirme ile siber güvenlik ve dijital vatandaşlık gibi başlıklarda öğrenciler geleceğin teknolojilerine hazırlanacak.