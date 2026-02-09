MEB 2026 bursluluk sınavı başvuru ekranı: İOKBS başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için 2026 yılı takvimi açıklandı. Buna göre sınav, 26 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00'da uygulanacak. Başvuru süreci ise bugün başlayacak ve 11 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Başvuru yapan öğrencilerin işlemleri, okul müdürlükleri tarafından en geç 13 Mart 2026 saat 17.00'ye kadar onaylanacak.
Giriş Tarihi: