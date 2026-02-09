MEB 2026 bursluluk sınavı başvuru ekranı: İOKBS başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Bursluluk sınavına başvuracak öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Başvuru yapacak öğrencilerin ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında ya da ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarında öğrenim görüyor olması şartı aranıyor. Ayrıca öğrencilerin sınavın yapılacağı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olması gerekiyor.