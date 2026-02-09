PODCAST CANLI YAYIN

MEB 2026 bursluluk sınavı başvuru ekranı: İOKBS başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için 2026 yılı takvimi açıklandı. Buna göre sınav, 26 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00'da uygulanacak. Başvuru süreci ise bugün başlayacak ve 11 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Başvuru yapan öğrencilerin işlemleri, okul müdürlükleri tarafından en geç 13 Mart 2026 saat 17.00'ye kadar onaylanacak.

Giriş Tarihi:
MEB 2026 bursluluk sınavı başvuru ekranı: İOKBS başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 1

Bursluluk sınavına başvuracak öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Başvuru yapacak öğrencilerin ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında ya da ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarında öğrenim görüyor olması şartı aranıyor. Ayrıca öğrencilerin sınavın yapılacağı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olması gerekiyor.

MEB 2026 bursluluk sınavı başvuru ekranı: İOKBS başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 2

İOKBS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Yurt içindeki öğrenciler başvurularını resmi internet adresleri üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvurular"meb.gov.tr"ve"e-okul.meb.gov.tr"üzerinden alınacak.

Yurt dışında bulunan ve e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı öğrenciler de başvurularını sistem üzerinden yapabilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler ise başvurularını KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği veya müşavirliği aracılığıyla tamamlayabilecek.

Başvuru ve uygulama kılavuzuna "odsgm.meb.gov.tr" adresi üzerinden erişilebiliyor.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MEB 2026 bursluluk sınavı başvuru ekranı: İOKBS başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 3

GELİR ŞARTI VE MADDİ DURUM KRİTERİ

Bursluluk başvurularında aile gelir durumu önemli kriterler arasında yer alıyor.

2025 yılına ait aile gelirinin kişi başına düşen yıllık tutarının, 2026 mali yılı için belirlenen 250 bin TL'yi geçmemesi gerekiyor. Gelir hesaplamasında ailenin 2025 yılı içinde elde ettiği tüm kazançlar dikkate alınacak. Bu sınırı aşan öğrencilerin başvuruları, özel hak tanınan öğrenciler hariç kabul edilmeyecek.

MEB 2026 bursluluk sınavı başvuru ekranı: İOKBS başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 4

KONTENJAN DAĞILIMI NASIL UYGULANACAK?

Bursluluk ve parasız yatılılık kontenjanlarının belirli oranlara göre dağıtılacağı belirtildi.

Kontenjanların yüzde 10'u kanunlarla özel hak tanınan öğrencilere, yüzde 5'i öğretmen çocuklarına, yüzde 5'i yerleşim yerinde ortaokul bulunmayan öğrencilere ayrılacak. Kalan yüzde 80'lik bölüm ise diğer öğrencilere tahsis edilecek.

MEB 2026 bursluluk sınavı başvuru ekranı: İOKBS başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 5

BAŞVURU SÜRECİNDE OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN SORUMLULUĞU

Okul müdürlükleri, başvuru sürecinde öğrencilerin belgelerini kontrol etmek, elektronik başvuruları onaylamak ve gerekli bilgilendirmeleri yapmakla yükümlü olacak. Başvuru belgelerinin eksik ya da hatalı olması durumunda başvurular kabul edilmeyecek. Yanlış beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi halinde ise yasal işlem uygulanabilecek.

MEB 2026 bursluluk sınavı başvuru ekranı: İOKBS başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 6

BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Elektronik ortamda yer alan bilgilerin eksik veya hatalı olması, okul müdürlüğü onayının bulunmaması ya da gerekli belgelerin teslim edilmemesi durumunda başvuru geçersiz sayılacak.

Yurt dışındaki öğrenciler için denklik işlemlerinin tamamlanmamış olması da başvurunun iptal edilmesine neden olabilecek.

MEB 2026 bursluluk sınavı başvuru ekranı: İOKBS başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 7

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sınav giriş belgeleri sınav tarihinden en az 7 gün önce yayımlanacak. Belgeler okul müdürlükleri tarafından onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

Belgelerde öğrencinin sınava gireceği il, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak.

MEB 2026 bursluluk sınavı başvuru ekranı: İOKBS başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 8

ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN UYGULAMALAR

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınav tedbir hizmetlerinden yararlanabilmesi için başvuru süreci tamamlanmadan önce gerekli bilgilerin ilgili sistemlere işlenmesi gerekiyor.

Bu öğrenciler için tek kişilik salon, ek süre, okuyucu ve kodlayıcı gibi destek uygulamaları sağlanabilecek. Tedbir hizmetlerinin uygulanabilmesi için gerekli belgelerin ilgili kurumlara süresi içinde teslim edilmesi gerekiyor.

MEB 2026 bursluluk sınavı başvuru ekranı: İOKBS başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 9

SINAV KAPSAMI NASIL BELİRLENECEK?

Sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen öğrenme çıktıları, süreç bileşenleri, konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.

Bu kapsamda öğrencilerin ders programları temel alınarak ölçme ve değerlendirme yapılacak.

MEB 2026 bursluluk sınavı başvuru ekranı: İOKBS başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 10
MEB 2026 bursluluk sınavı başvuru ekranı: İOKBS başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 11
MEB 2026 bursluluk sınavı başvuru ekranı: İOKBS başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 12
MEB 2026 bursluluk sınavı başvuru ekranı: İOKBS başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? - 13