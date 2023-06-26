LGS TERCİH YERLEŞTİRME KILAVUZU PDF İNDİR 2023! MEB Lise taban-tavan puanları- kontenjanları! 140-150-180-200-210-250-300 puanla alan liseler hangileri?

Lise seçimleri MEB doğrultusundan yayınlanan kılavuzla birlikte başlayacak. e Okul öğrenci girişi ile birlikte oluşturulan tercihlerde öğrenciler LGS tercih robotu ile birlikte aldıkları puanlara ideal yüzdelik dilimine sahip liselere yerleştirilecek. Her öğrenci kendi puanına yakın ve eğitim alabilmek istedikleri 10 liseyi sıralamalarına ideal olarak tercih listesine ekleyebilecek.