LGS TERCİH KILAVUZU PDF 2023 İL İL TABAN PUANLARI! e-okul.meb.gov.tr LGS tercih listesi! MEB LGS tercih robotu, yüzdelik dilimleri, kontenjanlar!

LGS 2023 tercih kılavuzu, robotu, lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri yüzbinlerce adayın gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 4 Haziran'da uygulanan Liseye Geçiş Sınavının (LGS) sonuçları 26 Haziran'da açıklandı. Tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. Peki, LGS tercihleri kaç gün sürecek, nasıl ve nereden yapılır? MEB il il LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları belli oldu mu? İşte illere göre LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması...