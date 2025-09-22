KYK YURT TİME BAŞVURU TAKVİMİ 2025-2026: KYK Yurt-Time 1. Dönem başvuruları ne zaman başlayacak? Şartlar neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Yurt-Time Spor Projesi, üniversite öğrencilerinin hem gelir elde etmelerine hem de sosyal hayata daha aktif katılmalarına imkan tanıyor. 2025-2026 dönemi için başvurular merakla beklenirken, öğrenciler takvim ve şartlarla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.