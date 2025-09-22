SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Galerileri

KYK YURT TİME BAŞVURU TAKVİMİ 2025-2026: KYK Yurt-Time 1. Dönem başvuruları ne zaman başlayacak? Şartlar neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında uygulanan Yurt-Time Spor Projesi için yeni dönem heyecanı başladı. Öğrencilerin hem sporla iç içe bir yaşam sürmesi hem de ek gelir elde etmesi amacıyla hayata geçirilen proje, yurtlarda aktif olarak uygulanmaya devam ediyor. Peki KYK Yurt Time başvuruları başladı mı, ne zaman, şartlar neler? İşte merak edilen bilgiler.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Eylül 2025 , 11:42 Güncelleme Tarihi :22 Eylül 2025 , 11:42
KYK YURT TİME BAŞVURU TAKVİMİ 2025-2026: KYK Yurt-Time 1. Dönem başvuruları ne zaman başlayacak? Şartlar neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Yurt-Time Spor Projesi, üniversite öğrencilerinin hem gelir elde etmelerine hem de sosyal hayata daha aktif katılmalarına imkan tanıyor. 2025-2026 dönemi için başvurular merakla beklenirken, öğrenciler takvim ve şartlarla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

KYK YURT TİME BAŞVURU TAKVİMİ 2025-2026: KYK Yurt-Time 1. Dönem başvuruları ne zaman başlayacak? Şartlar neler?

Yurt-Time Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

2025-2026 eğitim yılına ait Yurt-Time 1. dönem başvuru takvimi henüz açıklanmadı.

KYK YURT TİME BAŞVURU TAKVİMİ 2025-2026: KYK Yurt-Time 1. Dönem başvuruları ne zaman başlayacak? Şartlar neler?

Geçtiğimiz yıl başvurular 16-20 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da benzer tarihlerde sürecin başlaması bekleniyor. Bakanlık, resmi duyuruyu yayımladığında öğrenciler ayrıntılara e-Devlet üzerinden ulaşabilecek.

KYK YURT TİME BAŞVURU TAKVİMİ 2025-2026: KYK Yurt-Time 1. Dönem başvuruları ne zaman başlayacak? Şartlar neler?

Başvurular e-Devlet Üzerinden

KYK Yurt-Time başvuruları yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra "Gençlik ve Spor Bakanlığı / Yurt-Time Spor Projesi Başvurusu" sekmesinden işlemlerini tamamlayabiliyor.

KYK YURT TİME BAŞVURU TAKVİMİ 2025-2026: KYK Yurt-Time 1. Dönem başvuruları ne zaman başlayacak? Şartlar neler?

Kimler Başvurabilir?

Projeye, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda kalan, birinci sınıfın ikinci döneminden itibaren eğitimine devam eden öğrenciler başvurabiliyor.

Yurt-Time kapsamında gençlere;

İdare asistanlığı,

Çamaşırhane sorumluluğu,

Kütüphane sorumluluğu,

Yemekhane sorumluluğu gibi ağır iş yükü gerektirmeyen görevler veriliyor.

KYK YURT TİME BAŞVURU TAKVİMİ 2025-2026: KYK Yurt-Time 1. Dönem başvuruları ne zaman başlayacak? Şartlar neler?

Hem Ek Gelir Hem Spor Alışkanlığı

Projede görev alan öğrenciler, haftalık en fazla 40 saat çalışarak harçlıklarını çıkarma imkanı buluyor. Böylece hem yurt işleyişine katkı sunuyor hem de kamu kurumlarında staj niteliğinde deneyim kazanıyor.

KYK YURT TİME BAŞVURU TAKVİMİ 2025-2026: KYK Yurt-Time 1. Dönem başvuruları ne zaman başlayacak? Şartlar neler?

Her görev günü, beş dakikalık egzersizlerle başlayan gençler, düzenli spor yapma alışkanlığını da hayatlarının bir parçası haline getiriyor.

KYK YURT TİME BAŞVURU TAKVİMİ 2025-2026: KYK Yurt-Time 1. Dönem başvuruları ne zaman başlayacak? Şartlar neler?

Öğrencilerden Yüksek Memnuniyet

Bugüne kadar projeye katılan 27 binden fazla öğrenci ile yapılan saha araştırmaları, gençlerin projeden memnuniyetini ortaya koyuyor. Katılımcılar; günlük spor alışkanlığı, kamu görev tecrübesi, sosyal çevre edinme, sorumluluk bilinci ve bütçe yönetimi konusunda önemli kazanımlar elde ettiklerini ifade ediyor.