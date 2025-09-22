KYK YURT TİME BAŞVURU TAKVİMİ 2025-2026: KYK Yurt-Time 1. Dönem başvuruları ne zaman başlayacak? Şartlar neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Yurt-Time Spor Projesi, üniversite öğrencilerinin hem gelir elde etmelerine hem de sosyal hayata daha aktif katılmalarına imkan tanıyor. 2025-2026 dönemi için başvurular merakla beklenirken, öğrenciler takvim ve şartlarla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.
Yurt-Time Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?
2025-2026 eğitim yılına ait Yurt-Time 1. dönem başvuru takvimi henüz açıklanmadı.
Geçtiğimiz yıl başvurular 16-20 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da benzer tarihlerde sürecin başlaması bekleniyor. Bakanlık, resmi duyuruyu yayımladığında öğrenciler ayrıntılara e-Devlet üzerinden ulaşabilecek.
Başvurular e-Devlet Üzerinden
KYK Yurt-Time başvuruları yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra "Gençlik ve Spor Bakanlığı / Yurt-Time Spor Projesi Başvurusu" sekmesinden işlemlerini tamamlayabiliyor.
Kimler Başvurabilir?
Projeye, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda kalan, birinci sınıfın ikinci döneminden itibaren eğitimine devam eden öğrenciler başvurabiliyor.
Yurt-Time kapsamında gençlere;
İdare asistanlığı,
Çamaşırhane sorumluluğu,
Kütüphane sorumluluğu,
Yemekhane sorumluluğu gibi ağır iş yükü gerektirmeyen görevler veriliyor.
Hem Ek Gelir Hem Spor Alışkanlığı
Projede görev alan öğrenciler, haftalık en fazla 40 saat çalışarak harçlıklarını çıkarma imkanı buluyor. Böylece hem yurt işleyişine katkı sunuyor hem de kamu kurumlarında staj niteliğinde deneyim kazanıyor.
Her görev günü, beş dakikalık egzersizlerle başlayan gençler, düzenli spor yapma alışkanlığını da hayatlarının bir parçası haline getiriyor.
Öğrencilerden Yüksek Memnuniyet
Bugüne kadar projeye katılan 27 binden fazla öğrenci ile yapılan saha araştırmaları, gençlerin projeden memnuniyetini ortaya koyuyor. Katılımcılar; günlük spor alışkanlığı, kamu görev tecrübesi, sosyal çevre edinme, sorumluluk bilinci ve bütçe yönetimi konusunda önemli kazanımlar elde ettiklerini ifade ediyor.