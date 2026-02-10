KYK Yurt-Time 2026 başvuru ekranı açıldı: Katılım şartları neler?

PROJENİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

Yurt-Time Spor Projesi kapsamında öğrenciler haftalık en fazla 40 saat görev alabiliyor. Bu sayede öğrenciler hem maddi destek elde ediyor hem de yurt düzeninin sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor.

Proje aynı zamanda kamuda staj niteliği taşıyan bir deneyim sunarak öğrencilerin iş hayatına hazırlanmasına destek oluyor. Görev öncesinde gerçekleştirilen kısa süreli günlük spor egzersizleriyle öğrencilerin düzenli spor alışkanlığı kazanması da hedefleniyor.

Projeye bugüne kadar katılan yaklaşık 27 bin öğrenciyle yapılan saha araştırmalarında; katılımcıların spor alışkanlığı kazanma, kamu deneyimi edinme, sosyal çevre oluşturma, sorumluluk bilinci geliştirme ve bütçe yönetimi konularında olumlu geri bildirim verdiği belirtiliyor.

2026 Yurt-Time Spor Projesi Takvimi

Başvuru Tarihleri: 09 – 15 Şubat 2026

Sonuçların Açıklanması: 20 Şubat 2026

Proje Başlangıcı: 02 Mart 2026 (Pazartesi)

Proje Bitişi: 30 Haziran 2026