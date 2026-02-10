PODCAST CANLI YAYIN

KYK Yurt-Time 2026 başvuru ekranı açıldı: Katılım şartları neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen KYK Yurt-Time Spor Projesi için 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem başvuru süreci netleşti. Proje kapsamında başvurular 9-15 Şubat 2026 tarihleri arasında e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak. Programa kabul edilen öğrenciler 2 Mart 2026 tarihinde görevlerine başlayacak ve süreç 30 Haziran 2026'da sona erecek.

KYK tarafından açıklanan resmi takvime göre Yurt-Time Spor Projesi ikinci dönem başvuruları Şubat ayının ikinci haftasında alınacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçlar 20 Şubat 2026 tarihinde ilan edilecek. Projede yer almaya hak kazanan öğrenciler için görev süreci 2 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek.

YURT-TİME SPOR PROJESİ NEDİR?

Yurt-Time Spor Projesi; yurtlarda kalan öğrencilerin ek gelir elde etmesini, düzenli spor alışkanlığı kazanmasını, yurt hizmetlerine destek olmasını ve kamu kurumlarının işleyişini yakından tanımasını amaçlayan bir uygulama olarak hayata geçiriliyor.

Proje kapsamında öğrenciler genellikle fiziksel açıdan ağır olmayan görevlerde yer alıyor. Bunlar arasında idare asistanlığı, çamaşırhane sorumluluğu, kütüphane sorumluluğu ve yemekhane sorumluluğu gibi görevler bulunuyor.

KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

Projeye yalnızca Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda resmi olarak barınan öğrenciler başvurabiliyor. Ayrıca öğrencilerin en az birinci sınıfın ikinci döneminden itibaren üst sınıflarda eğitim görüyor olması gerekiyor.

PROJENİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

Yurt-Time Spor Projesi kapsamında öğrenciler haftalık en fazla 40 saat görev alabiliyor. Bu sayede öğrenciler hem maddi destek elde ediyor hem de yurt düzeninin sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor.

Proje aynı zamanda kamuda staj niteliği taşıyan bir deneyim sunarak öğrencilerin iş hayatına hazırlanmasına destek oluyor. Görev öncesinde gerçekleştirilen kısa süreli günlük spor egzersizleriyle öğrencilerin düzenli spor alışkanlığı kazanması da hedefleniyor.

Projeye bugüne kadar katılan yaklaşık 27 bin öğrenciyle yapılan saha araştırmalarında; katılımcıların spor alışkanlığı kazanma, kamu deneyimi edinme, sosyal çevre oluşturma, sorumluluk bilinci geliştirme ve bütçe yönetimi konularında olumlu geri bildirim verdiği belirtiliyor.

2026 Yurt-Time Spor Projesi Takvimi

Başvuru Tarihleri: 09 – 15 Şubat 2026

Sonuçların Açıklanması: 20 Şubat 2026

Proje Başlangıcı: 02 Mart 2026 (Pazartesi)

Proje Bitişi: 30 Haziran 2026