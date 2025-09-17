KYK YURT AÇILIŞ TAKVİMİ 2025-2026 | GSB KYK yurtları açıldı mı? Öğrenciler ne zaman giriş yapacak?

KYK yurt başvuru süresinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler özellikle hali hazırda KYK'da kayıtlı olanlar, yurtların açılış tarihini merak etmeye başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihler her yıl olduğu gibi bu eğitim-öğretim döneminde de öğrencilerle paylaşılacak. Peki KYK yurtları yeni dönemde ne zaman açılacak? İşte merak edilenler.

2025-2026 eğitim öğretim dönemi öncesinde KYK yurtlarında hazırlık çalışmaları başladı. Öğrenciler eğitim görecekleri şehirlerdeki KYK müdürlüklerinden yurtların açılış tarihleri hakkında doğrudan bilgi alabiliyor.

Yurtların açılış tarihleri illere göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle öğrencilerin güncel bilgilere ulaşması önem taşıyor.

Yaz Aylarında KYK Hizmeti Devam Ediyor KYK yurtları sadece eğitim döneminde değil, yaz tatillerinde de gençlere hizmet veriyor. Sınav hazırlığı, staj veya Cumhurbaşkanlığı staj programı gibi eğitim faaliyetleri sebebiyle yurtta kalmak isteyen öğrenciler, yaz aylarında da KYK yurtlarından faydalanabiliyor.