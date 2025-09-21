KYK ek kontenjan yurt başvuru ekranı 2025- 2026 | GSB KYK yurt ek yerleştirme başladı mı, ne zaman yapılacak? Kimler başvuru hakkına sahip?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK ek kontenjan yurt başvurularının ekim ayında başlaması bekleniyor. Üniversitelere ek kontenjanla yerleşen öğrenciler yurt başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Başvurular e-Devlet'te kayıtlı öğrenim bilgileri üzerinden değerlendirilecek ve herhangi bir hata başvurunun geçersiz sayılmasına yol açabilecek.
Kimler KYK Ek Kontenjan Yurt Başvurusu Yapabilir?
Bakanlık, ek kontenjan yurt başvurusu hakkı olan öğrencileri şöyle sıraladı:
Özel yetenek sınavı ile üniversiteye yerleşenler
Yatay ve dikey geçiş öğrencileri
Öğrenci değişim programlarına katılanlar
Lisansüstü veya lisans tamamlama programı öğrencileri
Depremzede olup farklı il veya ilçede öğrenim gören öğrenciler
ÖSYM tarafından ek kayıt süresi verilen öğrenciler
Bu öğrenciler, başvuru tarihleri içerisinde yurt müracaatlarını tamamlamak zorunda.
Başvuru Nasıl Yapılacak?
Başvurular, e-Devlet üzerinden yapılacak ve öğrencilerin bilgilerinin doğru olması kritik öneme sahip. Eğer e-Devlet'teki okul veya bölüm bilgilerinde hata varsa, öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleri ile iletişime geçerek düzeltme yapmaları gerekiyor. Hatalı bilgi ile yapılan başvurular geçersiz sayılacak.
E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Yurtlarda Barınma Şartları
KYK yurtlarında barınmak isteyen öğrencilerin bazı kriterleri karşılaması gerekiyor:
Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmak
Öğrenim gördüğü kurumun, ikamet ettiği il veya ilçe dışında bulunması
Belirli suçlardan mahkum olmamak (Devletin güvenliğine, anayasal düzene, zimmete, rüşvete, uyuşturucuya ilişkin suçlar dahil)
Kamu kurumlarından çıkarma veya yükseköğretimden altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olmak
Uluslararası öğrenciler için geçerli öğrenci belgesi, ikamet izni ve pasaport belgelerini ibraz etmek
Brüt asgari ücretin 1,5 katından fazla ücretli bir işte çalışmamak
Kamu personeli olmamak
Toplu yaşamaya engel olacak akıl ve ruh sağlığı sorunu veya bulaşıcı hastalığının bulunmaması
Başvuru tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak
Başvuru Tarihi ve Süreci
KYK ek kontenjan yurt başvuruları 2025 Ekim ayında açılacak ve kısa bir süreliğine açık kalacak.
Başvuruların zamanında yapılması, yerleştirme şansı açısından büyük önem taşıyor. Öğrencilerin e-Devlet üzerinden tüm adımları dikkatle takip etmeleri gerekiyor.