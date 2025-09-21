KYK ek kontenjan yurt başvuru ekranı 2025- 2026 | GSB KYK yurt ek yerleştirme başladı mı, ne zaman yapılacak? Kimler başvuru hakkına sahip?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK ek kontenjan yurt başvurularının ekim ayında başlaması bekleniyor. Üniversitelere ek kontenjanla yerleşen öğrenciler yurt başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Başvurular e-Devlet'te kayıtlı öğrenim bilgileri üzerinden değerlendirilecek ve herhangi bir hata başvurunun geçersiz sayılmasına yol açabilecek.

Kimler KYK Ek Kontenjan Yurt Başvurusu Yapabilir? Bakanlık, ek kontenjan yurt başvurusu hakkı olan öğrencileri şöyle sıraladı: Özel yetenek sınavı ile üniversiteye yerleşenler Yatay ve dikey geçiş öğrencileri Öğrenci değişim programlarına katılanlar Lisansüstü veya lisans tamamlama programı öğrencileri Depremzede olup farklı il veya ilçede öğrenim gören öğrenciler ÖSYM tarafından ek kayıt süresi verilen öğrenciler Bu öğrenciler, başvuru tarihleri içerisinde yurt müracaatlarını tamamlamak zorunda.

Başvuru Nasıl Yapılacak? Başvurular, e-Devlet üzerinden yapılacak ve öğrencilerin bilgilerinin doğru olması kritik öneme sahip. Eğer e-Devlet'teki okul veya bölüm bilgilerinde hata varsa, öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleri ile iletişime geçerek düzeltme yapmaları gerekiyor. Hatalı bilgi ile yapılan başvurular geçersiz sayılacak. E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru sırasında yaşanabilecek sorunlar için ALO GSB hattı (444 0 472) 7/24 hizmet veriyor.