KYK ek kontenjan yurt başvuru ekranı 2025- 2026 | GSB KYK yurt ek yerleştirme başladı mı, ne zaman yapılacak? Kimler başvuru hakkına sahip?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK ek kontenjan yurt başvuruları öğrencilerle buluşuyor. İlk yerleştirmede herhangi bir yurda yerleşemeyen öğrenciler, ek tercih dönemiyle KYK yurtlarından birine yerleşme şansı yakalayacak.

Giriş Tarihi :21 Eylül 2025 , 17:02 Güncelleme Tarihi :21 Eylül 2025 , 17:02
2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK ek kontenjan yurt başvurularının ekim ayında başlaması bekleniyor. Üniversitelere ek kontenjanla yerleşen öğrenciler yurt başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Başvurular e-Devlet'te kayıtlı öğrenim bilgileri üzerinden değerlendirilecek ve herhangi bir hata başvurunun geçersiz sayılmasına yol açabilecek.

Kimler KYK Ek Kontenjan Yurt Başvurusu Yapabilir?

Bakanlık, ek kontenjan yurt başvurusu hakkı olan öğrencileri şöyle sıraladı:

Özel yetenek sınavı ile üniversiteye yerleşenler

Yatay ve dikey geçiş öğrencileri

Öğrenci değişim programlarına katılanlar

Lisansüstü veya lisans tamamlama programı öğrencileri

Depremzede olup farklı il veya ilçede öğrenim gören öğrenciler

ÖSYM tarafından ek kayıt süresi verilen öğrenciler

Bu öğrenciler, başvuru tarihleri içerisinde yurt müracaatlarını tamamlamak zorunda.

Başvuru Nasıl Yapılacak?

Başvurular, e-Devlet üzerinden yapılacak ve öğrencilerin bilgilerinin doğru olması kritik öneme sahip. Eğer e-Devlet'teki okul veya bölüm bilgilerinde hata varsa, öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleri ile iletişime geçerek düzeltme yapmaları gerekiyor. Hatalı bilgi ile yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru sırasında yaşanabilecek sorunlar için ALO GSB hattı (444 0 472) 7/24 hizmet veriyor.

Yurtlarda Barınma Şartları

KYK yurtlarında barınmak isteyen öğrencilerin bazı kriterleri karşılaması gerekiyor:

Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmak

Öğrenim gördüğü kurumun, ikamet ettiği il veya ilçe dışında bulunması

Belirli suçlardan mahkum olmamak (Devletin güvenliğine, anayasal düzene, zimmete, rüşvete, uyuşturucuya ilişkin suçlar dahil)

Kamu kurumlarından çıkarma veya yükseköğretimden altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olmak

Uluslararası öğrenciler için geçerli öğrenci belgesi, ikamet izni ve pasaport belgelerini ibraz etmek

Brüt asgari ücretin 1,5 katından fazla ücretli bir işte çalışmamak

Kamu personeli olmamak

Toplu yaşamaya engel olacak akıl ve ruh sağlığı sorunu veya bulaşıcı hastalığının bulunmaması

Başvuru tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak

Başvuru Tarihi ve Süreci

KYK ek kontenjan yurt başvuruları 2025 Ekim ayında açılacak ve kısa bir süreliğine açık kalacak.

Başvuruların zamanında yapılması, yerleştirme şansı açısından büyük önem taşıyor. Öğrencilerin e-Devlet üzerinden tüm adımları dikkatle takip etmeleri gerekiyor.