KYK 2025 Yurt Fiyatları: 1. Tipten 6. Tipe Kadar Yurt Ücretleri ve Özellikleri

Üniversiteye adım atacak öğrenciler için KYK yurtları büyük önem taşıyor. Binlerce aday, şehir dışında başlayacak eğitim hayatı için konforlu ve uygun fiyatlı yurt arayışına girdi. Peki KYK 1. tipten 6. tipe kadar yurtların farkı ne, ücretler kaç TL olacak? İşte öğrencilerin en çok araştırdığı detaylar…

Başvuru ekranında yer alan kişisel ve eğitim bilgilerini kontrol etmesi,

e-Devlet şifresi (PTT'den alınabilir) ya da internet bankacılığı, e-imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartı ile giriş yapması,

KYK yurt başvuruları yalnızca dijital ortamda, e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Bunun için öğrencilerin:

💰 KYK YURT ÜCRETLERİ 2025-2026

Yeni dönem için KYK yurt ücretleri henüz açıklanmadı. Ancak 2024-2025 döneminde uygulanan aylık ücretler şu şekildeydi:

1Tip Yurt: 517,50 TL Tip Yurt: 607,50 TL Tip Yurt: 607,50 TL Tip Yurt: 720 TL Tip Yurt: 765 TL Tip Yurt: 855 TL

KKTC Yurtları: 1.125 TL

Yeni fiyatlar açıklandığında öğrenciler, bütçelerine göre tercih yapabilmek için güncel tabloları GSB'nin resmi sayfalarından takip edebilecek. Ayrıca şehit yakını, gazi çocukları, devlet koruması altındaki öğrenciler gibi özel gruplar yurtlarda ücretsiz kalma hakkına sahip.