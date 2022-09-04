İOKBS Bursluluk 5.6.7.8.9.10.11. SINIF sayısal FULL soru kitapçığı 2022! A-B-C-D kitapçığı İOKBS PYBS sayısal soruları PDF İNDİR! Matematik, Geometri, Fen, Kimya, Fizik soru ve cevap anahtarı!

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği İOKBS Bursluluk sınavı bu sabah 10.00 itibariyle başladı ve sona erdi. Bursluluk sınavının bitiminin ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımlayacağı İOKBS Bursluluk soruları ve cevapları açıklamasına çevrildi. İşte öğrencilerin heyecanla beklediği 2022 İOKBS Bursluluk soruları ve cevap kitapçığı!