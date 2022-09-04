İOKBS Bursluluk 5.6.7.8.9.10.11. SINIF sayısal FULL soru kitapçığı 2022! A-B-C-D kitapçığı İOKBS PYBS sayısal soruları PDF İNDİR! Matematik, Geometri, Fen, Kimya, Fizik soru ve cevap anahtarı!
4 Eylül Pazar günü MEB tarafından gerçekleştirilen İOKBS bursluluk sınavının ardından öğrenciler soru ve cevapların açıklanacağı tarihe odaklandı. Sınava 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar katıldı. 2022 İOKBS (PYBS) sınavına katılan öğrencilere sınavda 100 soru soruldu ve 120 dakikada sınav tamamlandı. Öğrenciler bursluluk sınavı cevaplarını öğrenerek puan hesaplama yapmak istiyor. Bu kapsamda binlerce öğrencinin giriş yaptığı İOKBS bursluluk sınavı soru cevapları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki, bursluluk sınavı soru cevapları ne zaman açıklanacak?
Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği İOKBS Bursluluk sınavı bu sabah 10.00 itibariyle başladı ve sona erdi. Bursluluk sınavının bitiminin ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımlayacağı İOKBS Bursluluk soruları ve cevapları açıklamasına çevrildi. İşte öğrencilerin heyecanla beklediği 2022 İOKBS Bursluluk soruları ve cevap kitapçığı!
İOKBS BURSLULUK SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?
2022 yılına ait soru ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. Ancak haberimizden geçmiş yıla ait Bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarına ulaşabilirsiniz;
5. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız.
5. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız.
6. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız.
6. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız.
7. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız.
7. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız.
8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı A Kitapçığı İçin Tıklayınız.
8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı B Kitapçığı İçin Tıklayınız.
9, 10 ve 11. Sınıflar A Kitapçığı İçin Tıklayınız.
9, 10 ve 11. Sınıflar A Kitapçığı İçin Tıklayınız.