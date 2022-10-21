Hemşirelik KPSS puan türü nedir? Hemşire olabilmek için KPSS’den kaç puan almak gerekiyor? Hemşirelik P3 atama taban puanları, branş sıralaması

2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçları az önce açıklandı. KPSS sonuçlarıyla birlikte gözler hemşirelik KPSS puanına çevrildi. Hemşire olarak göreve başlamak isteyenler konu hakkında detayları araştırıyor. Peki Hemşirelik KPSS puan türü nedir? Hemşire olabilmek için KPSS'den kaç puan almak gerekiyor? İşte Hemşirelik P3 atama taban puanları, branş sıralaması...