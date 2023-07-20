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Haberler Eğitim Geleceğin meslekleri belli oldu: Gençler bu meslekleri seçerseniz köşeyi dönersiniz! İşte parayı tam 12'den vuracak yüksek maaşlı meslekler ve ücretlerinin listesi... 

Geleceğin meslekleri belli oldu: Gençler bu meslekleri seçerseniz köşeyi dönersiniz! İşte parayı tam 12'den vuracak yüksek maaşlı meslekler ve ücretlerinin listesi... 

Geleceğin meslekleri gençlerin en çok merak ettiği konuların başında bulunuyor. Milyonlarca üniversite adayının ter döktüğü YKS sonuçları bugün açıklandı. Gençler gelecekte hem kolay iş bulabileceği hem de yüksek maaş alabileceği meslekleri tercih etmek istiyor. Geleceğin meslekleri belli oldu. En çok para kazandıran meslekler 2023 yılı listesinde dikkat çekenler teknoloji ve sağlık alanında yer alırken, en hızlı yükselişe geçen geleceğin meslekleri tarımdan finansa kadar bir çok sektörü ilgilendiriyor. İşte parayı tam 12'den vuracak maaşı yüksek meslekler ve ücretlerinin listesi...

20.07.2023 17:59 - Son Güncelleme: 20.07.2023 18:47
Geleceğin meslekleri belli oldu: Bu meslekleri yaparsanız köşeyi dönersiniz! İşte parayı tam 12’den vuracak maaşı yüksek meslekler ve ücretlerinin listesi...

Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte yeni meslekler ortaya çıkıyor ve bu durum gençlerin gelecekte yapacakları meslekleri seçerken dikkate almaları gereken önemli bir faktör haline geliyor.

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Geleceğin meslekleri belli oldu: Bu meslekleri yaparsanız köşeyi dönersiniz! İşte parayı tam 12’den vuracak maaşı yüksek meslekler ve ücretlerinin listesi...

YKS sonuçları açıklandıktan sonra en çok merak edilen konulardan birisi 2023 yılı en çok para kazandıran meslekler listesi oldu

Geleceğin meslekleri belli oldu: Bu meslekleri yaparsanız köşeyi dönersiniz! İşte parayı tam 12’den vuracak maaşı yüksek meslekler ve ücretlerinin listesi...

Maaşı en yüksek meslekler ve önü açık olan eşit ağırlık ve sayısal bölümü meslekleri neler? 2023 yılı en çok para kazandıran meslekler neler? Forbes ve Oxford listeleriyle beraber geleceğin meslekleri ve maaşları..

Geleceğin meslekleri belli oldu: Bu meslekleri yaparsanız köşeyi dönersiniz! İşte parayı tam 12’den vuracak maaşı yüksek meslekler ve ücretlerinin listesi...

GELECEĞİN MESLEKLERİ VE MAAŞLARI NELER OLACAK?
VERİ BİLİMCİLERİ
Aylık ortalama maaşı 30.000 – 40.000 TL

BİLGİ GÜVENLİĞİ ANALİSTLERİ
Aylık ortalama maaşı 30.000 – 35.000 TL

Geleceğin meslekleri belli oldu: Bu meslekleri yaparsanız köşeyi dönersiniz! İşte parayı tam 12’den vuracak maaşı yüksek meslekler ve ücretlerinin listesi...

WEB GELİŞTİRME UZMANI
Aylık ortalama maaşı 20.000 – 30.000 TL

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