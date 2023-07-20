Geleceğin meslekleri belli oldu: Gençler bu meslekleri seçerseniz köşeyi dönersiniz! İşte parayı tam 12'den vuracak yüksek maaşlı meslekler ve ücretlerinin listesi...
Geleceğin meslekleri gençlerin en çok merak ettiği konuların başında bulunuyor. Milyonlarca üniversite adayının ter döktüğü YKS sonuçları bugün açıklandı. Gençler gelecekte hem kolay iş bulabileceği hem de yüksek maaş alabileceği meslekleri tercih etmek istiyor. Geleceğin meslekleri belli oldu. En çok para kazandıran meslekler 2023 yılı listesinde dikkat çekenler teknoloji ve sağlık alanında yer alırken, en hızlı yükselişe geçen geleceğin meslekleri tarımdan finansa kadar bir çok sektörü ilgilendiriyor. İşte parayı tam 12'den vuracak maaşı yüksek meslekler ve ücretlerinin listesi...
20.07.2023 17:59 - Son Güncelleme: 20.07.2023 18:47
Maaşı en yüksek meslekler ve önü açık olan eşit ağırlık ve sayısal bölümü meslekleri neler? 2023 yılı en çok para kazandıran meslekler neler? Forbes ve Oxford listeleriyle beraber geleceğin meslekleri ve maaşları..