Asal sayılar, matematikte birçok problemde kullanılan önemli sayılardır. Asal sayılar yalnızca 1 ortak böleni olan iki sayıdan oluşur ve matematikte geniş bir kullanım alanına sahiptir. Ayrıca iki basamaklı asal sayılar matematik problemlerinde sıkça karşılaşımıza çıkar. Peki asal rakamlar hangisi? İşte asal sayılar tablosu…
ASAL RAKAMLAR NELER?
Asal sayılar, yalnızca kendisi ve 1 ile bölünebilen, başka hiçbir sayıya tam bölünmeyen pozitif tam sayılar olarak tanımlanır. Asal sayılar sonsuz bir küme oluşturduğu için tüm asal sayıları listelemek mümkün değildir. Ancak belirli bir aralıktaki asal sayılar, matematiksel işlemler ve problem çözme süreçlerinde büyük önem taşır. Özellikle büyük asal sayılar, şifreleme sistemleri ve bilgisayar bilimi gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır.
ASAL SAYILAR
🔵 Asal rakamlar, yalnızca 1 ve kendisi dışında hiçbir sayıya tam bölünemeyen rakamlardır. Pozitif tam sayılar arasında asal olan rakamlar yalnızca 2, 3, 5 ve 7'dir.
🔵 Matematikte asal sayıların en küçüğü 2'dir ve aynı zamanda tek çift asal sayıdır. Çünkü diğer tüm çift sayılar 2'ye tam bölündüğü için asal olamaz.
🔵 Birçok öğrencinin aklını kurcalayan konulardan biri de 1'in asal olup olmadığıdır. Bir sayının asal kabul edilmesi için tam olarak iki pozitif böleni (1 ve kendisi) olması gerekir. Ancak 1'in yalnızca tek bir böleni olduğu için asal sayı olarak kabul edilmez.
100'E KADAR ASAL RAKAMLAR
Asal sayılarla ilgili problemlerin çözülmesinde, genellikle 100'e kadar olan asal sayılar yeterli olacaktır. Bu sayı aralığındaki asal sayılar, pek çok temel matematiksel problem için önemli bir kaynak sağlar.
1'den 100'e kadar olan asal sayılar: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 ve 97 rakamlarıdır.
Asal sayılar sonsuz bir diziyi takip eder, bu nedenle tüm asal sayıları listelemek mümkün değildir. Ancak, 1'den 100'e kadar olan asal sayıları bulmak için bir yöntem şudur:
🔴 1'den 100'e kadar olan sayıları içeren bir tablo oluşturun.
🔴 İlk adımda, 2 ve 2'nin katlarını (yani 4, 6, 8, 10, vb.) tablodan işaretleyin.
🔴 Sonra 3 ve 3'ün katlarını (6, 9, 12, 15, vb.) çarpı işaretiyle işaretleyin.
🔴 Aynı işlemi, sırasıyla 5, 7, 11 gibi asal sayılar için de yaparak, her birinin katlarını işaretleyin.
🔴 Tabloda çarpı ile işaretlenmeyen sayılar, asal sayılardır.
1'den 100'e kadar olan asal sayılar arasında yalnızca 2 sayısı çift olan tek asal sayıdır. Çünkü asal sayıların tanımına göre, yalnızca kendisi ve 1'e tam bölünebilen sayılar asal kabul edilir. 2, bu tanıma uyan ve aynı zamanda tek çift asal sayı olan sayıdır. Diğer tüm asal sayılar tek sayılardır.
ARALARINDA ASAL RAKAMLAR
🔴 Aralarında asal sayılar, sadece kendisi ve 1'e bölünebilen iki sayıdır. Başka bir deyişle, iki sayının aralarında asal olabilmesi için, bu sayıların ortak böleni yalnızca 1 olmalıdır. Bu kavram, özellikle matematiksel problemlerde sıklıkla karşımıza çıkar. Bir sayının asal olup olmadığını belirlemenin ötesinde, iki sayının aralarında asal olup olmadığını anlamak için de bu kavram oldukça önemlidir.
Örneğin, 16 ve 35 sayılarının bölenlerine bakalım:
16'nın bölenleri: 1, 2, 4, 8, 16
35'in bölenleri: 1, 5, 7, 35
Bu iki sayının ortak böleni yalnızca 1'dir. Bu nedenle, 16 ve 35 sayıları aralarında asaldır.
Başka bir örnek olarak, 21 ve 15 sayılarının bölenlerini inceleyelim:
21'in bölenleri: 1, 3, 7, 21
15'in bölenleri: 1, 3, 5, 15
Burada, 21 ve 15 sayılarının ortak bölenleri yalnızca 1 ve 3'tür. Bu nedenle, 21 ve 15 sayıları aralarında asal değildir.
(Kaynak: Takvim Foto Arşivden alınmıştır.)