Asal sayılar, matematikte birçok problemde kullanılan önemli sayılardır. Asal sayılar yalnızca 1 ortak böleni olan iki sayıdan oluşur ve matematikte geniş bir kullanım alanına sahiptir. Ayrıca iki basamaklı asal sayılar matematik problemlerinde sıkça karşılaşımıza çıkar. Peki asal rakamlar hangisi? İşte asal sayılar tablosu…

ASAL RAKAMLAR NELER? Asal sayılar, yalnızca kendisi ve 1 ile bölünebilen, başka hiçbir sayıya tam bölünmeyen pozitif tam sayılar olarak tanımlanır. Asal sayılar sonsuz bir küme oluşturduğu için tüm asal sayıları listelemek mümkün değildir. Ancak belirli bir aralıktaki asal sayılar, matematiksel işlemler ve problem çözme süreçlerinde büyük önem taşır. Özellikle büyük asal sayılar, şifreleme sistemleri ve bilgisayar bilimi gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır.

ASAL SAYILAR 🔵 Asal rakamlar, yalnızca 1 ve kendisi dışında hiçbir sayıya tam bölünemeyen rakamlardır. Pozitif tam sayılar arasında asal olan rakamlar yalnızca 2, 3, 5 ve 7'dir. 🔵 Matematikte asal sayıların en küçüğü 2'dir ve aynı zamanda tek çift asal sayıdır. Çünkü diğer tüm çift sayılar 2'ye tam bölündüğü için asal olamaz. 🔵 Birçok öğrencinin aklını kurcalayan konulardan biri de 1'in asal olup olmadığıdır. Bir sayının asal kabul edilmesi için tam olarak iki pozitif böleni (1 ve kendisi) olması gerekir. Ancak 1'in yalnızca tek bir böleni olduğu için asal sayı olarak kabul edilmez.

100'E KADAR ASAL RAKAMLAR Asal sayılarla ilgili problemlerin çözülmesinde, genellikle 100'e kadar olan asal sayılar yeterli olacaktır. Bu sayı aralığındaki asal sayılar, pek çok temel matematiksel problem için önemli bir kaynak sağlar. 1'den 100'e kadar olan asal sayılar: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 ve 97 rakamlarıdır.