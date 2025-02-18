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En küçük ve en büyük asal sayılar: 1’den 100’e kadar tam liste

Asal sayılar, matematikte büyük bir öneme sahiptir ve okul müfredatında sıkça karşımıza çıkıyor. Hem temel aritmetik hem de ileri düzey matematik konularında önemli bir yer tutuyor. Özellikle 1'den 100'e kadar olan asal sayıları bilmek, birçok matematik sorusunu daha hızlı ve kolay çözmeye yardımcı olur. Peki asal sayılar nedir? İşte 1'den 100'e kadar tam liste!

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Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 15:49 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 15:53
En küçük ve en büyük asal sayılar: 1’den 100’e kadar tam liste

Asal sayılar, matematikte birçok problemde kullanılan önemli sayılardır. Asal sayılar yalnızca 1 ortak böleni olan iki sayıdan oluşur ve matematikte geniş bir kullanım alanına sahiptir. Ayrıca iki basamaklı asal sayılar matematik problemlerinde sıkça karşılaşımıza çıkar. Peki asal rakamlar hangisi? İşte asal sayılar tablosu…

En küçük ve en büyük asal sayılar: 1’den 100’e kadar tam liste

ASAL RAKAMLAR NELER?

Asal sayılar, yalnızca kendisi ve 1 ile bölünebilen, başka hiçbir sayıya tam bölünmeyen pozitif tam sayılar olarak tanımlanır. Asal sayılar sonsuz bir küme oluşturduğu için tüm asal sayıları listelemek mümkün değildir. Ancak belirli bir aralıktaki asal sayılar, matematiksel işlemler ve problem çözme süreçlerinde büyük önem taşır. Özellikle büyük asal sayılar, şifreleme sistemleri ve bilgisayar bilimi gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır.

En küçük ve en büyük asal sayılar: 1’den 100’e kadar tam liste

ASAL SAYILAR

🔵 Asal rakamlar, yalnızca 1 ve kendisi dışında hiçbir sayıya tam bölünemeyen rakamlardır. Pozitif tam sayılar arasında asal olan rakamlar yalnızca 2, 3, 5 ve 7'dir.

🔵 Matematikte asal sayıların en küçüğü 2'dir ve aynı zamanda tek çift asal sayıdır. Çünkü diğer tüm çift sayılar 2'ye tam bölündüğü için asal olamaz.

🔵 Birçok öğrencinin aklını kurcalayan konulardan biri de 1'in asal olup olmadığıdır. Bir sayının asal kabul edilmesi için tam olarak iki pozitif böleni (1 ve kendisi) olması gerekir. Ancak 1'in yalnızca tek bir böleni olduğu için asal sayı olarak kabul edilmez.

En küçük ve en büyük asal sayılar: 1’den 100’e kadar tam liste

100'E KADAR ASAL RAKAMLAR

Asal sayılarla ilgili problemlerin çözülmesinde, genellikle 100'e kadar olan asal sayılar yeterli olacaktır. Bu sayı aralığındaki asal sayılar, pek çok temel matematiksel problem için önemli bir kaynak sağlar.

1'den 100'e kadar olan asal sayılar: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 ve 97 rakamlarıdır.

En küçük ve en büyük asal sayılar: 1’den 100’e kadar tam liste

Asal sayılar sonsuz bir diziyi takip eder, bu nedenle tüm asal sayıları listelemek mümkün değildir. Ancak, 1'den 100'e kadar olan asal sayıları bulmak için bir yöntem şudur:

🔴 1'den 100'e kadar olan sayıları içeren bir tablo oluşturun.

🔴 İlk adımda, 2 ve 2'nin katlarını (yani 4, 6, 8, 10, vb.) tablodan işaretleyin.

🔴 Sonra 3 ve 3'ün katlarını (6, 9, 12, 15, vb.) çarpı işaretiyle işaretleyin.

🔴 Aynı işlemi, sırasıyla 5, 7, 11 gibi asal sayılar için de yaparak, her birinin katlarını işaretleyin.

🔴 Tabloda çarpı ile işaretlenmeyen sayılar, asal sayılardır.

En küçük ve en büyük asal sayılar: 1’den 100’e kadar tam liste

1'den 100'e kadar olan asal sayılar arasında yalnızca 2 sayısı çift olan tek asal sayıdır. Çünkü asal sayıların tanımına göre, yalnızca kendisi ve 1'e tam bölünebilen sayılar asal kabul edilir. 2, bu tanıma uyan ve aynı zamanda tek çift asal sayı olan sayıdır. Diğer tüm asal sayılar tek sayılardır.

En küçük ve en büyük asal sayılar: 1’den 100’e kadar tam liste

ARALARINDA ASAL RAKAMLAR

🔴 Aralarında asal sayılar, sadece kendisi ve 1'e bölünebilen iki sayıdır. Başka bir deyişle, iki sayının aralarında asal olabilmesi için, bu sayıların ortak böleni yalnızca 1 olmalıdır. Bu kavram, özellikle matematiksel problemlerde sıklıkla karşımıza çıkar. Bir sayının asal olup olmadığını belirlemenin ötesinde, iki sayının aralarında asal olup olmadığını anlamak için de bu kavram oldukça önemlidir.

En küçük ve en büyük asal sayılar: 1’den 100’e kadar tam liste

Örneğin, 16 ve 35 sayılarının bölenlerine bakalım:

16'nın bölenleri: 1, 2, 4, 8, 16

35'in bölenleri: 1, 5, 7, 35

Bu iki sayının ortak böleni yalnızca 1'dir. Bu nedenle, 16 ve 35 sayıları aralarında asaldır.

En küçük ve en büyük asal sayılar: 1’den 100’e kadar tam liste

Başka bir örnek olarak, 21 ve 15 sayılarının bölenlerini inceleyelim:

21'in bölenleri: 1, 3, 7, 21

15'in bölenleri: 1, 3, 5, 15

Burada, 21 ve 15 sayılarının ortak bölenleri yalnızca 1 ve 3'tür. Bu nedenle, 21 ve 15 sayıları aralarında asal değildir.

En küçük ve en büyük asal sayılar: 1’den 100’e kadar tam liste

(Kaynak: Takvim Foto Arşivden alınmıştır.)