Ulusal Ruh Sağlığı ve Sinir Bilimleri Enstitüsü'nün (NIMHANS) tarafından yapılan araştırmalara göre, öğrencilerin büyük bir çoğunluğu sınav öncesinde kaygı ve stres hissediyor. Sınav kaygısı, öğrencinin yalnızca akademik başarısını değil, genel yaşam kalitesini de etkiliyor.

Yoğun stres altında kalan öğrenciler, fiziksel ve duygusal belirtiler gösterebilir. Sürekli baş ağrısı, mide bulantısı, iştahsızlık ya da aşırı yemek yeme gibi fiziksel reaksiyonlar sıkça görülürken, duygusal olarak sinirlilik, endişe, hatta depresif ruh hali yaşanabilir. Zihinsel olarak ise unutkanlık, konsantrasyon güçlüğü ve sürekli olumsuz düşünceler ön plana çıkar. Bu belirtiler, zamanla öğrencinin motivasyonunu düşürerek ders çalışmaktan kaçınmasına neden olabilir. Peki ebeveynler çocuklarına nasıl destek olabilir? İşte sınav kaygısını azaltmanın yolları…

Sınav Kaygısını Azaltmanın Yolları Ebeveynlerin rolü, sınav sürecinde oldukça önemlidir. Destekleyici bir ortam yaratmak, çocuğun kaygısını azaltmada büyük bir fark yaratabilir. Öncelikle, sınavın bir başarı ya da başarısızlık göstergesi olmadığını vurgulamak gerekir. Çocuklarınızı başkalarıyla kıyaslamaktan kaçının ve onların bireysel gelişimine odaklanın. Özgüvenlerini desteklemek için küçük başarılarını takdir edin ve motive edici bir dil kullanın. Bunun yanı sıra, ders çalışma sürecinde onlara yardımcı olacak bir rutin oluşturmak faydalı olacaktır.

Düzenli Bir Rutin Oluşturun Ders çalışma sürecinin verimli olması için düzenli bir plan yapmak oldukça önemlidir. Öğrencinin belirli bir program dahilinde çalışması, hem motivasyonu artırır hem de kaygıyı azaltır. Günlük ders çalışma saatleri belirlemek, aralıklı tekrarlar yapmak ve konuları sindire sindire ilerlemek daha sağlıklı bir öğrenme süreci sağlar. Çalışma süresi boyunca küçük molalar vermek, beynin bilgiyi daha iyi işlemesine yardımcı olur.