Ulusal Ruh Sağlığı ve Sinir Bilimleri Enstitüsü'nün (NIMHANS) tarafından yapılan araştırmalara göre, öğrencilerin büyük bir çoğunluğu sınav öncesinde kaygı ve stres hissediyor. Sınav kaygısı, öğrencinin yalnızca akademik başarısını değil, genel yaşam kalitesini de etkiliyor.
Yoğun stres altında kalan öğrenciler, fiziksel ve duygusal belirtiler gösterebilir. Sürekli baş ağrısı, mide bulantısı, iştahsızlık ya da aşırı yemek yeme gibi fiziksel reaksiyonlar sıkça görülürken, duygusal olarak sinirlilik, endişe, hatta depresif ruh hali yaşanabilir. Zihinsel olarak ise unutkanlık, konsantrasyon güçlüğü ve sürekli olumsuz düşünceler ön plana çıkar. Bu belirtiler, zamanla öğrencinin motivasyonunu düşürerek ders çalışmaktan kaçınmasına neden olabilir. Peki ebeveynler çocuklarına nasıl destek olabilir? İşte sınav kaygısını azaltmanın yolları…
Sınav Kaygısını Azaltmanın Yolları
Ebeveynlerin rolü, sınav sürecinde oldukça önemlidir. Destekleyici bir ortam yaratmak, çocuğun kaygısını azaltmada büyük bir fark yaratabilir. Öncelikle, sınavın bir başarı ya da başarısızlık göstergesi olmadığını vurgulamak gerekir. Çocuklarınızı başkalarıyla kıyaslamaktan kaçının ve onların bireysel gelişimine odaklanın. Özgüvenlerini desteklemek için küçük başarılarını takdir edin ve motive edici bir dil kullanın. Bunun yanı sıra, ders çalışma sürecinde onlara yardımcı olacak bir rutin oluşturmak faydalı olacaktır.
Düzenli Bir Rutin Oluşturun
Ders çalışma sürecinin verimli olması için düzenli bir plan yapmak oldukça önemlidir. Öğrencinin belirli bir program dahilinde çalışması, hem motivasyonu artırır hem de kaygıyı azaltır. Günlük ders çalışma saatleri belirlemek, aralıklı tekrarlar yapmak ve konuları sindire sindire ilerlemek daha sağlıklı bir öğrenme süreci sağlar. Çalışma süresi boyunca küçük molalar vermek, beynin bilgiyi daha iyi işlemesine yardımcı olur.
Olumlu Bir Çalışma Ortamı Sağlayın
Öğrencinin ders çalıştığı ortam da kaygıyı etkileyen önemli bir faktördür. Dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı, iyi aydınlatılmış ve sessiz bir alan, odaklanmayı artırır. Çalışma alanını düzenli tutmak ve rahat bir masa-sandalye seçmek, öğrencinin kendini daha iyi hissetmesini sağlar. Bilgilerin uzun vadeli hafızaya yerleşmesi için aralıklı tekrar yöntemlerinin kullanılması önerilir.
Stresi Yönetmeyi Öğrenin
Stresle başa çıkabilmek için çeşitli gevşeme teknikleri uygulanabilir. Derin nefes alma egzersizleri, meditasyon ve farkındalık çalışmaları, öğrencinin zihinsel olarak daha sakin kalmasına yardımcı olur. Spor yapmak, yürüyüşe çıkmak veya hobi edinmek de stres seviyesini düşüren aktiviteler arasındadır. Sınav öncesinde çocuğunuza kaygının normal olduğunu anlatın ve sınavın hayatın sonu olmadığını vurgulayın. Onlara, sınav sonuçlarının kişiliklerini veya geleceklerini belirleyen tek faktör olmadığını hissettirmek önemlidir.
Beslenme ve Uyku Düzenine Dikkat Edin
Beynin verimli çalışabilmesi için dengeli beslenme ve yeterli uyku şarttır. Omega-3 yağ asitleri, protein ve vitamin açısından zengin gıdalar, beyin fonksiyonlarını destekler. Aşırı kafein ve şeker tüketiminden kaçınılmalı, bol su içilmelidir. Her gece 7-9 saat kaliteli uyku uyumak, bilgiyi daha iyi pekiştirmek ve sınav günü zihinsel olarak daha dinç hissetmek için gereklidir.
Aşırı Kaygı Durumunda Profesyonel Destek Alın
Bazı durumlarda sınav kaygısı, öğrencinin günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir ve kontrol edilemez bir hal alabilir. Eğer çocuğunuz sürekli panik ataklar yaşıyor, ders çalışmaktan kaçınıyor ya da sosyal olarak içine kapanıyorsa, bir uzmandan destek almak faydalı olacaktır. Bir psikolog veya eğitim danışmanı ile görüşmek, çocuğun sınav kaygısını daha sağlıklı bir şekilde yönetmesine yardımcı olabilir.
(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)