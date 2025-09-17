DGS EK TERCİH TAKVİMİ | 2025 DGS taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte sonuç tarihi

İlk yerleştirme sonuçlarında herhangi bir programa yerleşemeyen DGS adayları, gözlerini ek tercih dönemine çevirdi. 2025 yılı için boş kontenjanlar ve ek tercih tarihleri büyük bir merak konusu olurken, ÖSYM'nin yayınlayacağı resmi duyurular sürecin netleşmesini sağlayacak. Peki DGS taban puanları ve boş kontenjanlar ne zaman belli olacak?