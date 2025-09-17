SON DAKİKA
DGS EK TERCİH TAKVİMİ | 2025 DGS taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte sonuç tarihi

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, yerleşemeyen adayların gözü ek tercih sürecine çevrildi. 2025 yılı için ek tercih tarihleri ve üniversitelerdeki boş kontenjanlar merakla bekleniyor. ÖSYM'nin yayınlayacağı kılavuzla birlikte, ek tercih takvimi, kontenjan ve taban puan listesi belli olacak. Adaylar, bu süreçte ikinci bir şans yakalayarak, istedikleri lisans programlarına geçiş yapma fırsatını değerlendirebilecek. İşte DGS ek tercih takvimi.

İlk yerleştirme sonuçlarında herhangi bir programa yerleşemeyen DGS adayları, gözlerini ek tercih dönemine çevirdi. 2025 yılı için boş kontenjanlar ve ek tercih tarihleri büyük bir merak konusu olurken, ÖSYM'nin yayınlayacağı resmi duyurular sürecin netleşmesini sağlayacak. Peki DGS taban puanları ve boş kontenjanlar ne zaman belli olacak?

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
DGS ek tercih sürecinin başlaması için öncelikle üniversitelerdeki kayıt işlemlerinin tamamlanması gerekiyor.

DGS yerleştirme sonuçları kısa süre önce açıklanmış olup, adayların kayıt işlemleri 17 Eylül'e kadar tamamlanacak.

◼Kayıt yaptırılmayan programlar ve boş kontenjanlar YÖK tarafından ÖSYM'ye bildirilecek, ardından ek tercih kılavuzu yayınlanacak. Tahminlere göre, DGS ek tercih dönemi Eylül ayının son haftasında başlayacak.

DGS ek tercih dönemi, ÖSYM tarafından ek tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla resmen başlayacak.

◼Tercihler, adaylar tarafından ösym.ais.gov.tr adresi üzerinden kılavuzda belirtilen takvime göre yapılacak.

◼Kılavuzda, ek tercihlerin başlangıç ve bitiş tarihleri, boş kontenjanlar ile taban puanlar gibi detaylı bilgiler yer alacak.

2025 DGS TABAN PUANLARI

ÖSYM, 2025 DGS yerleştirme sonuçlarına dair taban ve tavan puanları açıkladı. Yayınlanan listede, hangi bölümlerde boş kontenjanların bulunduğu ve taban puanlar net bir şekilde görülebiliyor.

◼Üniversitelerin ek kontenjan bilgileri ise, ÖSYM tarafından hazırlanacak ek tercih kılavuzunda ayrıntılı olarak yer alacak.

2025 DGS TABAN PUANLAR VE BOŞ KONTENJAN LİSTESİ

