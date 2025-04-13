BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 14 Nisan 2025 Pazartesi kar tatili olan iller! MEB- Valilik son dakika duyuruları

Yoğun kar yağışı ve soğuk hava bazı bölgelerde günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Okulların tatil edildiği açıklamalar peş peşe gelirken vatandaşlar güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Hava koşulları nedeniyle ulaşımda da aksamalar yaşanırken resmi uyarılar devam ediyor.
14 NİSAN KAR TATİLİ OLAN İLLER
❄️ Muş: İl Genelinde Eğitime Ara Verildi
Muş Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle, üniversiteler hariç olmak üzere il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 14 Nisan Pazartesi günü ara verildi.
Ayrıca kamu kurumlarında çalışan:
Hamileler,
Engelliler,
Ağır kronik hastalığı bulunan personel,
Anaokulu ve kreşe giden çocuğu olan kadın personel,
idari izinli sayılacak.
❄️ Karabük ve Bartın: İlçelerde Eğitime Kısmi Ara
Karabük'ün Eflani ilçesi:
Kar ve buzlanma sebebiyle tüm eğitim kademelerinde eğitime bir gün ara verildi.
Bartın'ın Ulus ilçesi:
Beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi. Ulus Kaymakamlığı, ilçe genelindeki tüm resmi ve özel okullarda taşımalı eğitime dahil öğrencilerin 14 Nisan Pazartesi günü okula gitmeyeceklerini duyurdu.
❄️ Kastamonu
Kastamonu'nun Daday ve Ağlı ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildi.
Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.
Olumsuz hava şartları nedeniyle Daday ve Ağlı ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Şenpazar ve Devrekani ilçelerinde taşımalı eğitime, Pınarbaşı ilçesinde ise tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verilmişti.
❄️ Bitlis'te eğitime 'kar' engeli
Bitlis'te iki gündür aralıklarla yağan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve 3 ilçesinde ilk, ortaokul ve liseler, Ahlat ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda pazartesi (yarın) için eğitim öğretime bir gün ara verildi.
🌨️ Kentte iki gündür aralıklarla yağan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Bitlis Valiliği tarafından okulların tatil edilmesine ilişkin açıklama yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri dikkate alınarak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada, "14.04.2025 günü Bitlis Merkez, Güroymak, Mutki ve Tatvan ilçelerimizin genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler) ile rehabilitasyon merkezlerinde, Ahlat ilçemizde ise taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir." denildi.
❄️Ağrı'da eğitime kar tatili
Ağrı'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi, Tutak, Eleşkirt ve Hamur ilçelerindeki tüm okullarda, Patnos ve Taşlıçay ilçelerinde ise taşımalı eğitime pazartesi günü ara verildi.
🌨️ Vali Mustafa Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, Ağrı genelinde devam eden yoğun kar yağışının gece boyunca sürmesi ihtimali ve sabah saatlerinde buzlanma riski beklendiğini bildirdi.
Koç, pazartesi günü il merkezi, Tutak, Eleşkirt ve Hamur ilçelerindeki tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime, Patnos ve Taşlıçay ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini belirtti.
Hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelin de idari izinli sayılacağını ifade eden Koç, şunları kaydetti:
"Verilen hizmetin niteliği gereği 24 saat esasına göre çalışılan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılarak karar verilecektir. Doğubayazıt ve Diyadin ilçelerimizde hava şartları ile ilgili herhangi bir olumsuzluk öngörülmediğinden eğitim-öğretime ara verilmemiştir."
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurttaşları şu konularda uyardı:
Kuvvetli Yağış:
Hakkari, Şırnak ve Siirt'te kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
Kuvvetli Rüzgar:
İç Anadolu'nun güney ve doğusunda 50-70 km/saat hızında rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.
Toz Taşınımı:
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara dikkat çekildi.
Zirai Don:
Marmara, İç Anadolu, İç Ege, Göller Yöresi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don bekleniyor. Tarım faaliyetleriyle uğraşan vatandaşların önlem almaları gerekiyor.