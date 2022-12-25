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Haberler Eğitim AUZEF sınavı SORU VE CEVAPLARI 2022! AUZEF final sınavı A-B-D-C soru kitapçığı ve cevap ANAHTARI! Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınavı SORU VE CEVAPLARI 2022! AUZEF final sınavı A-B-D-C soru kitapçığı ve cevap ANAHTARI! Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF final sınavları 24-25 Aralık 2022 tarihlerinde uygulanacak. Sınava katılan binlerce öğrenci soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanıp yayımlanmadığını araştırmaya başladı. Peki AUZEF SORU VE CEVAPLARI 2022 yayımlandı mı? UZEF final sınavı A-B-D-C soru kitapçığı ve cevap ANAHTARI ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları hakkında duyuru geldi mi? İşte merak edilenler!

25.12.2022 08:55 - Son Güncelleme: 25.12.2022 08:55
AUZEF sınavı SORU VE CEVAPLARI 2022! AUZEF final sınavı A-B-D-C soru kitapçığı ve cevap ANAHTARI! Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final (bitirme) sınavları 24 Aralık'ta başladı. AUZEF güz dönemi sınav takvimine göre, yarıyıl sonu sınavları bu hafta sonu tamamlanacak. Buna göre 25 Aralık'ta son sınavlar uygulanacak. Peki AUZEF sınavı SORU VE CEVAPLARI 2022 ne zaman yayımlanacak? Sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

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AUZEF sınavı SORU VE CEVAPLARI 2022! AUZEF final sınavı A-B-D-C soru kitapçığı ve cevap ANAHTARI! Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF SINAVI SORU VE CEVAPLARI 2022 YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Üniversite eğitimine açıktan devam eden öğrencilerden final sınavına katılanlar soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını merak ediyor.

AUZEF sınavı SORU VE CEVAPLARI 2022! AUZEF final sınavı A-B-D-C soru kitapçığı ve cevap ANAHTARI! Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öncelikle şunu belirtelim ki henüz kitapçık yayımlanmadı. Final sınavları bugün 15.00'ten sonra tamamlanacak. Kitapçığın da bu saatten sonra yayımlanması bekleniyor.

Soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlanır yayımlanmaz haberimizde yer verilecektir.

AUZEF sınavı SORU VE CEVAPLARI 2022! AUZEF final sınavı A-B-D-C soru kitapçığı ve cevap ANAHTARI! Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF final sınavına girecek olan öğrenciler AUZEF'in öğrenci sınav sisteminden final giriş belgelerini görüntüleyebilir.

AUZEF sınavı SORU VE CEVAPLARI 2022! AUZEF final sınavı A-B-D-C soru kitapçığı ve cevap ANAHTARI! Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi AUZEF final sonuçlarının sınav sonrası yaklaşık 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

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