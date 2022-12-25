AUZEF sınavı SORU VE CEVAPLARI 2022! AUZEF final sınavı A-B-D-C soru kitapçığı ve cevap ANAHTARI! Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final (bitirme) sınavları 24 Aralık'ta başladı. AUZEF güz dönemi sınav takvimine göre, yarıyıl sonu sınavları bu hafta sonu tamamlanacak. Buna göre 25 Aralık'ta son sınavlar uygulanacak. Peki AUZEF sınavı SORU VE CEVAPLARI 2022 ne zaman yayımlanacak? Sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?