AUZEF sınavı SORU VE CEVAPLARI 2022! AUZEF final sınavı A-B-D-C soru kitapçığı ve cevap ANAHTARI! Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AUZEF final sınavları 24-25 Aralık 2022 tarihlerinde uygulanacak. Sınava katılan binlerce öğrenci soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanıp yayımlanmadığını araştırmaya başladı. Peki AUZEF SORU VE CEVAPLARI 2022 yayımlandı mı? UZEF final sınavı A-B-D-C soru kitapçığı ve cevap ANAHTARI ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları hakkında duyuru geldi mi? İşte merak edilenler!
25.12.2022 08:55 - Son Güncelleme: 25.12.2022 08:55
İstanbul Üniversitesi (İÜ) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final (bitirme) sınavları 24 Aralık'ta başladı. AUZEF güz dönemi sınav takvimine göre, yarıyıl sonu sınavları bu hafta sonu tamamlanacak. Buna göre 25 Aralık'ta son sınavlar uygulanacak. Peki AUZEF sınavı SORU VE CEVAPLARI 2022 ne zaman yayımlanacak? Sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
İstanbul Üniversitesi AUZEF final sonuçlarının sınav sonrası yaklaşık 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.