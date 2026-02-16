PODCAST CANLI YAYIN

AUZEF 2026 bahar dönemi kayıt yenileme kılavuzu yayımlandı! Başvurular ne zaman?

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2025-2026 bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 18 Şubat 2026'da başlayıp 1 Mart 2026'ya kadar sürecek. Ders seçimleri 23 Şubat - 1 Mart 2026, ders ekle-sil ve üstten ders alma işlemleri ise 2 Mart - 8 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler ödemelerini AKSİS üzerinden aldıkları referans numarası ile Halkbank şube/ATM'lerinden veya AKSİS sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Giriş Tarihi:
AUZEF 2026 bahar dönemi kayıt yenileme kılavuzu yayımlandı! Başvurular ne zaman? - 1

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme sürecine ilişkin takvimi duyurdu. Fakülte öğrencileri, belirlenen tarihler arasında kayıt yenileme ve ders seçimi işlemlerini tamamlayarak bahar dönemi sınavlarına katılabilecek.

AUZEF 2026 bahar dönemi kayıt yenileme kılavuzu yayımlandı! Başvurular ne zaman? - 2

KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ 18 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR

AUZEF bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 18 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayacak ve 1 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler, AKSİS sistemi üzerinden OBS bölümünde yer alan "Harç Bilgileri" ekranından referans numaralarını alarak ödemelerini gerçekleştirebilecek. Ödemeler Halkbank şubeleri ve ATM'leri üzerinden ya da AKSİS otomasyon sistemi aracılığıyla yapılabilecek.

AUZEF 2026 bahar dönemi kayıt yenileme kılavuzu yayımlandı! Başvurular ne zaman? - 3

DERS SEÇİMİ VE EKLE-SİL TARİHLERİ

Akademik takvime göre ders seçimi işlemleri 23 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 1 Mart 2026 tarihine kadar sürecek. Ders ekleme ve silme işlemleri ise 2 Mart - 8 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Aynı tarihler arasında üstten ders alma işlemleri de öğrenciler tarafından yapılabilecek.

KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ.

AUZEF 2026 bahar dönemi kayıt yenileme kılavuzu yayımlandı! Başvurular ne zaman? - 4

DERS SEÇİM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Kayıt yenileme süresi içinde ödeme yapan öğrencilerin ders seçimleri fakülte tarafından gerçekleştirilecek.

2016 ve öncesi girişli öğrencilerin ders seçimleri ödeme sonrasında 3 iş günü içerisinde yapılacak. 2017 ve sonrası girişli öğrenciler için ise ders seçim işlemleri genellikle aynı gün içinde tamamlanacak.

Kayıt yenileme işlemi tamamlanana kadar öğrencilerin statüsü "Kayıt Yenilemedi" olarak görünecek. Ders seçimleri tamamlandıktan sonra statü "Devamlı Öğrenci" olarak güncellenecek. Öğrencilerin seçilen derslerini AKSİS sistemi üzerinden kontrol etmesi gerekiyor. Ders kontrol sorumluluğu tamamen öğrenciye ait olacak.

AUZEF 2026 bahar dönemi kayıt yenileme kılavuzu yayımlandı! Başvurular ne zaman? - 5

DD VE DC DERSLERİ İÇİN ÖZEL UYGULAMA

Fakülte tarafından yapılan ders seçimlerinde DD ve DC notlu dersler otomatik olarak seçilmiyor. Bu dersleri almak isteyen öğrencilerin, kılavuzda belirtilen adımları takip ederek ders seçimlerini kendilerinin yapması gerekiyor. Bu dersleri seçen öğrenciler, dönem boyunca ilgili dersten sorumlu tutulacak.

AUZEF 2026 bahar dönemi kayıt yenileme kılavuzu yayımlandı! Başvurular ne zaman? - 6

ÜSTTEN DERS ALMA İŞLEMLERİ

Üstten ders alma hakkı bulunan öğrenciler, 2 Mart – 8 Mart 2026 tarihleri arasında üst dönem derslerini kendileri seçebilecek. Üstten ders alma koşulları kayıt yenileme kılavuzunda yer alıyor. Bu süreçte yapılan seçimlerin sorumluluğu öğrencilere ait olacak.