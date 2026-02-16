AUZEF 2026 bahar dönemi kayıt yenileme kılavuzu yayımlandı! Başvurular ne zaman?
İstanbul Üniversitesi AUZEF 2025-2026 bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 18 Şubat 2026'da başlayıp 1 Mart 2026'ya kadar sürecek. Ders seçimleri 23 Şubat - 1 Mart 2026, ders ekle-sil ve üstten ders alma işlemleri ise 2 Mart - 8 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler ödemelerini AKSİS üzerinden aldıkları referans numarası ile Halkbank şube/ATM'lerinden veya AKSİS sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.
Giriş Tarihi: