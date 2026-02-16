AUZEF 2026 bahar dönemi kayıt yenileme kılavuzu yayımlandı! Başvurular ne zaman?

DERS SEÇİM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Kayıt yenileme süresi içinde ödeme yapan öğrencilerin ders seçimleri fakülte tarafından gerçekleştirilecek.

2016 ve öncesi girişli öğrencilerin ders seçimleri ödeme sonrasında 3 iş günü içerisinde yapılacak. 2017 ve sonrası girişli öğrenciler için ise ders seçim işlemleri genellikle aynı gün içinde tamamlanacak.

Kayıt yenileme işlemi tamamlanana kadar öğrencilerin statüsü "Kayıt Yenilemedi" olarak görünecek. Ders seçimleri tamamlandıktan sonra statü "Devamlı Öğrenci" olarak güncellenecek. Öğrencilerin seçilen derslerini AKSİS sistemi üzerinden kontrol etmesi gerekiyor. Ders kontrol sorumluluğu tamamen öğrenciye ait olacak.