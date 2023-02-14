8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri... MEB'den kritik karar, kaldırıldı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer az evvel ''Değişti'' diyerek duyurdu!

Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmeni ilgilendiriyor! Bu yıl bu konulardan soru çıkmayacak. Kahramanmaraş merkezli depremde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) kritik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Okulların 20 Şubat 2023 tarihine kadar tatil edildiği daha önce duyurulmuştu. Bu kez de LGS ve YKS sınavı hakkında açıklama yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Biz Bakanlık olarak hızlı bir şekilde tüm okullarımızı çocuklarımızla buluşturmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz." diyerek açıkladı. İşte detaylar.