7 Şubat Cuma 2025 son dakika MEB- Valilik duyuruları! Kar tatili olan iller listesi

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi. Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından valilikler kar tatili kararlarını duyurdu. Peki, 7 Şubat Cuma günü hangi illerde okullar tatil? İşte kar tatili olan iller ve ilçeler...
🔹 📍 Kayseri
🔹 📍 Sakarya
🔹 📍 Sinop
🔹 📍 Ordu
🔹 📍 Sivas
🔹 📍 Gümüşhane
📌 Kar tatili olan illerde kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personeller de 1 gün idari izinli sayılacak.
Fotoğraflar Valilik tarafından yapılan X paylaşıımlarından alınmıştır.