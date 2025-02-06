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7 Şubat Cuma 2025 son dakika MEB- Valilik duyuruları! Kar tatili olan iller listesi

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi. Öğrenciler ve veliler "7 Şubat Cuma günü okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını araştırırken, valiliklerden peş peşe açıklamalar geldi. İşte 7 Şubat Cuma günü kar tatili ilan edilen iller ve ilçeler…

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Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 20:54 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 20:54
7 Şubat Cuma 2025 son dakika MEB- Valilik duyuruları! Kar tatili olan iller listesi

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi. Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından valilikler kar tatili kararlarını duyurdu. Peki, 7 Şubat Cuma günü hangi illerde okullar tatil? İşte kar tatili olan iller ve ilçeler...

7 Şubat Cuma 2025 son dakika MEB- Valilik duyuruları! Kar tatili olan iller listesi

📢 7 ŞUBAT CUMA KAR TATİLİ OLAN İLLER VE İLÇELER

🔹 📍 Kayseri

  • Kayseri Valiliği, il genelinde tüm resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları ve özel öğretim kurslarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
  • Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personeller idari izinli sayılacak.

7 Şubat Cuma 2025 son dakika MEB- Valilik duyuruları! Kar tatili olan iller listesi

🔹 📍 Sakarya

  • Sakarya genelinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitime 1 gün ara verildi.
  • Hamile, engelli ve kronik hastalığı olan kamu çalışanları da idari izinli olacak.

7 Şubat Cuma 2025 son dakika MEB- Valilik duyuruları! Kar tatili olan iller listesi

🔹 📍 Sinop

  • Sinop kent merkezi ve şu ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi:
    • 📍 Ayancık
    • 📍 Türkeli
    • 📍 Gerze
    • 📍 Erfelek
    • 📍 Dikmen
    • 📍 Durağan
  • Tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

7 Şubat Cuma 2025 son dakika MEB- Valilik duyuruları! Kar tatili olan iller listesi

🔹 📍 Ordu

  • Eğitime ara verilen ilçeler:
    • ❄️ Tamamen tatil olan ilçeler:
      • Aybastı
      • Çamaş
      • Çatalpınar
      • Çaybaşı
      • Gölköy
      • Gürgentepe
      • İkizce
      • Kabadüz
      • Kabataş
      • Korgan
      • Kumru
      • Mesudiye
      • Ulubey
    • ☃️ Kısmi tatil olan ilçeler:
      • Akkuş
      • Altınordu
      • Fatsa
      • Gülyalı
      • Perşembe
      • Ünye
  • Hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.

7 Şubat Cuma 2025 son dakika MEB- Valilik duyuruları! Kar tatili olan iller listesi

🔹 📍 Sivas

  • Taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
  • Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitim 1 gün tatil edildi.

7 Şubat Cuma 2025 son dakika MEB- Valilik duyuruları! Kar tatili olan iller listesi

🔹 📍 Gümüşhane

  • İl genelinde tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
  • Hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

🎓 Kamu Çalışanlarına İdari İzin

📌 Kar tatili olan illerde kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personeller de 1 gün idari izinli sayılacak.

Fotoğraflar Valilik tarafından yapılan X paylaşıımlarından alınmıştır.