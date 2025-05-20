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2025 karne günü ne zaman, ayın kaçında? 2. dönem karneler saat kaçta verilecek?

2024-2025 eğitim öğretim yılının son haftasına girilirken Türkiye genelinde okul öncesinden liseye kadar yaklaşık 20 milyon öğrenci karne heyecanı yaşamaya hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre öğrenciler 20 Haziran Cuma günü karnelerini alarak uzun bir yaz tatiline çıkacak.

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Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 13:13 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 13:13
2025 karne günü ne zaman, ayın kaçında? 2. dönem karneler saat kaçta verilecek?

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ve veli için yılın en heyecanlı dönemi yaklaşıyor. 9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi haziran ayında sona eriyor. Yaklaşık 20 milyon öğrenci, karnelerini alarak uzun bir yaz tatiline merhaba diyecek.

2025 karne günü ne zaman, ayın kaçında? 2. dönem karneler saat kaçta verilecek?

Karneler 20 Haziran'da Verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler, 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerini alacak. Öğrenciler, yıl boyunca gösterdikleri çabanın karşılığını bu tarihte resmi olarak görecek. Karne günü aynı zamanda yaz tatilinin başlangıcı anlamına geliyor.

2025 karne günü ne zaman, ayın kaçında? 2. dönem karneler saat kaçta verilecek?

Karne Dağıtımı Sabah Saatlerinde Başlayacak

Karne törenlerinin sabah saatlerinde, genellikle 08.30 itibarıyla başlaması bekleniyor. Ancak her okulun karne dağıtım programı, kendi yönetiminin planlamasına göre farklılık gösterebiliyor.

2025 karne günü ne zaman, ayın kaçında? 2. dönem karneler saat kaçta verilecek?

Bazı okullarda bu saat 09.00'a ya da daha sonraya sarkabilir. Velilerin ve öğrencilerin okul yönetimlerinden net saat bilgisini öğrenmeleri faydalı olacaktır.

2025 karne günü ne zaman, ayın kaçında? 2. dönem karneler saat kaçta verilecek?

Yeni Eğitim Öğretim Yılı Ne Zaman Başlayacak?

Karnelerin ardından başlayacak yaz tatili yaklaşık iki buçuk ay sürecek. 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak.

2025 karne günü ne zaman, ayın kaçında? 2. dönem karneler saat kaçta verilecek?

Öğrenciler, 16 Ocak 2026 Cuma gününe kadar birinci dönemi tamamlayacak. Bu süreçte MEB, yeni müfredat ve uygulamalarla ilgili duyurularını da paylaşmayı sürdürecek.

2025 karne günü ne zaman, ayın kaçında? 2. dönem karneler saat kaçta verilecek?

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)