2025 karne günü ne zaman, ayın kaçında? 2. dönem karneler saat kaçta verilecek?

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ve veli için yılın en heyecanlı dönemi yaklaşıyor. 9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi haziran ayında sona eriyor. Yaklaşık 20 milyon öğrenci, karnelerini alarak uzun bir yaz tatiline merhaba diyecek.

Karneler 20 Haziran'da Verilecek Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler, 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerini alacak. Öğrenciler, yıl boyunca gösterdikleri çabanın karşılığını bu tarihte resmi olarak görecek. Karne günü aynı zamanda yaz tatilinin başlangıcı anlamına geliyor.

Karne Dağıtımı Sabah Saatlerinde Başlayacak Karne törenlerinin sabah saatlerinde, genellikle 08.30 itibarıyla başlaması bekleniyor. Ancak her okulun karne dağıtım programı, kendi yönetiminin planlamasına göre farklılık gösterebiliyor.

Bazı okullarda bu saat 09.00'a ya da daha sonraya sarkabilir. Velilerin ve öğrencilerin okul yönetimlerinden net saat bilgisini öğrenmeleri faydalı olacaktır.