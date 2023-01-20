2023 Takdir Teşekkür kaç puanla alınır? Takdir Teşekkür hesaplama nasıl yapılır? 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ve 12. sınıf karne notu hesaplama e-Okul!
Okullarda yarı yıl tatili yaklaşıyor. Okulların kapanmasına az bir zaman kala karne not ortalaması hesaplama ekranı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Peki Takdir Teşekkür hesaplama nasıl yapılır? 2023 Takdir Teşekkür kaç puanla alınır? 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ve 12. sınıf karne notu hesaplama ekranı haberimizde.
20.01.2023 10:05 - Son Güncelleme: 20.01.2023 10:05
Okulların tatile girmesine az bir süre kala milyonlarca öğrenci karne notu hesaplama işlemlerine başladı. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri e-Okul aracılığı ile Takdir Teşekkür hesaplaması yapıyor. Peki 2023 Takdir Teşekkür kaç puanla alınır? İşte 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ve 12. sınıf karne notu hesaplama e-Okul!