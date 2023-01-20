2023 Takdir Teşekkür kaç puanla alınır? Takdir Teşekkür hesaplama nasıl yapılır? 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ve 12. sınıf karne notu hesaplama e-Okul!

Okulların tatile girmesine az bir süre kala milyonlarca öğrenci karne notu hesaplama işlemlerine başladı. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri e-Okul aracılığı ile Takdir Teşekkür hesaplaması yapıyor. Peki 2023 Takdir Teşekkür kaç puanla alınır? İşte 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ve 12. sınıf karne notu hesaplama e-Okul!