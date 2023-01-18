2023 LİMİT YKS-TYT-AYT deneme CEVAP ANAHTARI A-B kitapçığı PDF indir! LİMİT Türkiye Geneli deme sonuçları AÇIKLANDI MI?

* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.