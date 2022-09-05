2022 İOKBS Bursluluk 5.6.7.8.9.10.11. sınıf SORU VE CEVAPLARI PDF İNDİR! meb.gov.tr: İOKBS A-B-C-D sözel- sayısal soru kitapçığı FULL! Türkçe, Matematik, Coğrafya, Tarih...

4 Eylül Pazar günü MEB tarafından gerçekleştirilen İOKBS bursluluk sınavının ardından öğrenciler soru ve cevapların açıklanacağı tarihe odaklandı. Sınava 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar katıldı. 2021 İOKBS (PYBS) sınavına katılan öğrencilere sınavda 100 soru soruldu ve 120 dakikada sınav tamamlandı. Öğrenciler bursluluk sınavı cevaplarını öğrenerek puan hesaplama yapmak istiyor. Bu kapsamda binlerce öğrencinin giriş yaptığı İOKBS bursluluk sınavı soru cevapları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki, bursluluk sınavı soru cevapları ne zaman açıklanacak?