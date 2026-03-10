CANLI YAYIN
Geri

2. dönem ara tatil öğretmen seminerleri online mı yapılacak? Bakan Tekin açıkladı

Mart ayında başlayacak ikinci dönem ara tatili yaklaşırken öğretmenlerin en çok merak ettiği konulardan biri olan mesleki çalışma programının nasıl gerçekleştirileceği netlik kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı, Ramazan Bayramı ile aynı haftaya denk gelen ara tatil sürecinde yapılacak öğretmen seminerlerinin çevrim içi olarak düzenleneceğini duyurdu. Konuya ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi.

Giriş Tarihi:
2. dönem ara tatil öğretmen seminerleri online mı yapılacak? Bakan Tekin açıkladı - 1

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken öğretmenlerin mesleki çalışma programına da değindi. Ara tatil döneminin Ramazan Bayramı ile çakıştığını hatırlatan Tekin, öğretmenlerin taleplerini de göz önünde bulundurarak seminerlerin çevrim içi gerçekleştirileceğini açıkladı.

2. dönem ara tatil öğretmen seminerleri online mı yapılacak? Bakan Tekin açıkladı - 2

Bakan Tekin, söz konusu dönemde öğretmenlerin mesleki çalışmalarını uzaktan eğitim yöntemiyle tamamlayabileceğini ifade etti. Böylece ara tatil haftasında memleketlerine gitmeyi planlayan öğretmenler de seminerlere bulundukları yerden katılabilecek.

MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI MART AYINDA YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl ara tatil ve dönem sonlarında düzenlenen öğretmen seminerleri bu yıl da mart ayında gerçekleştirilecek ikinci dönem ara tatilinde yapılacak. Planlamaya göre öğretmenler, bu süreçte belirlenen mesleki çalışma programını çevrim içi ortamda tamamlayacak.

2. dönem ara tatil öğretmen seminerleri online mı yapılacak? Bakan Tekin açıkladı - 3

İKİNCİ ARA TATİL 16 MART'TA BAŞLIYOR

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre ikinci dönem ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ise 13 Mart Cuma günü derslerin tamamlanmasının ardından ara tatile çıkacak.

Ara tatilin ardından öğrenciler 23 Mart 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

2. dönem ara tatil öğretmen seminerleri online mı yapılacak? Bakan Tekin açıkladı - 4

ARA TATİL RAMAZAN BAYRAMI İLE DENK GELİYOR

Bu yıl ikinci dönem ara tatili Ramazan Bayramı ile aynı haftaya denk geliyor. Takvime göre arefe günü 19 Mart Perşembe, bayramın birinci günü ise 20 Mart Cuma günü olacak.

Ara tatilin bayram ve hafta sonu ile birleşmesi, öğrenci ve veliler için daha uzun bir dinlenme fırsatı oluşturacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılının ise 26 Haziran 2026 Cuma günü sona ermesi planlanıyor.