Bakan Tekin, söz konusu dönemde öğretmenlerin mesleki çalışmalarını uzaktan eğitim yöntemiyle tamamlayabileceğini ifade etti. Böylece ara tatil haftasında memleketlerine gitmeyi planlayan öğretmenler de seminerlere bulundukları yerden katılabilecek.
MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI MART AYINDA YAPILACAK
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl ara tatil ve dönem sonlarında düzenlenen öğretmen seminerleri bu yıl da mart ayında gerçekleştirilecek ikinci dönem ara tatilinde yapılacak. Planlamaya göre öğretmenler, bu süreçte belirlenen mesleki çalışma programını çevrim içi ortamda tamamlayacak.