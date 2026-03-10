ARA TATİL RAMAZAN BAYRAMI İLE DENK GELİYOR

Bu yıl ikinci dönem ara tatili Ramazan Bayramı ile aynı haftaya denk geliyor. Takvime göre arefe günü 19 Mart Perşembe, bayramın birinci günü ise 20 Mart Cuma günü olacak.

Ara tatilin bayram ve hafta sonu ile birleşmesi, öğrenci ve veliler için daha uzun bir dinlenme fırsatı oluşturacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılının ise 26 Haziran 2026 Cuma günü sona ermesi planlanıyor.