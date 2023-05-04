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Haberler Eğitim 15 Mayıs-19 Mayıs 2023 arası okullar tatil mi? MEB son dakika 15-16-17-18-19 Mayıs 2023 okul tatili birleştirilecek mi? 1 hafta ara verilecek mi?

15 Mayıs-19 Mayıs 2023 arası okullar tatil mi? MEB son dakika 15-16-17-18-19 Mayıs 2023 okul tatili birleştirilecek mi? 1 hafta ara verilecek mi?

Mayıs ayıyla birlikte tatil günleri hakkında aramalar hız kazandı. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerin ardından öğrenciler ve öğretmenler gözünü 15 Mayıs ve 19 Mayıs tatiline çevirmiş durumda. Hem öğretmenlerin bir kısmının sandıklarda görevli olması hem de seçim sandıklarının okullara kurulacak olması 15 Mayıs Pazartesi günü okulların durumu ne olacak sorusunu akıllara getirdi. Öte yandan aynı haftaya denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tatillerin birleştirilip birleştirilmeyeceği de merak edildi. Peki, 15 Mayıs-19 Mayıs 2023 arası okullar tatil mi? MEB son dakika 15-16-17-18-19 Mayıs 2023 okul tatili birleştirilecek mi? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
04.05.2023 19:53 - Son Güncelleme: 04.05.2023 19:53
15 Mayıs-19 Mayıs 2023 arası okullar tatil mi? MEB son dakika 15-16-17-18-19 Mayıs 2023 okul tatili birleştirilecek mi? 1 hafta ara verilecek mi?

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Bu gelişmelerle birlikte gözler 15 Mayıs'a çevrildi. Aynı hafta içinde yer alan 19 Mayıs tatili de gündeme geldi. Peki, 15 Mayıs-19 Mayıs 2023 arası okullar tatil mi? MEB son dakika 15-16-17-18-19 Mayıs 2023 okul tatili birleştirilecek mi? 1 hafta ara verilecek mi? İşte detaylar...

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15 Mayıs-19 Mayıs 2023 arası okullar tatil mi? MEB son dakika 15-16-17-18-19 Mayıs 2023 okul tatili birleştirilecek mi? 1 hafta ara verilecek mi?

SEÇİMDE SONRA 15 MAYIS PAZARTESİ OKUL VAR MI, DERS VAR MI?

14 Mayıs Pazar günü oy verme işlemleri Pazar günü saat 08:00'de başlarken saat 17.00'da oy verme sona erecek.

15 Mayıs-19 Mayıs 2023 arası okullar tatil mi? MEB son dakika 15-16-17-18-19 Mayıs 2023 okul tatili birleştirilecek mi? 1 hafta ara verilecek mi?

Seçimler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yapılacak.

15 Mayıs-19 Mayıs 2023 arası okullar tatil mi? MEB son dakika 15-16-17-18-19 Mayıs 2023 okul tatili birleştirilecek mi? 1 hafta ara verilecek mi?

Oy kullnma işlemi saat 17.00'da bittikten sonra oy sayım ve teslim işlemleri başlayacak.

15 Mayıs-19 Mayıs 2023 arası okullar tatil mi? MEB son dakika 15-16-17-18-19 Mayıs 2023 okul tatili birleştirilecek mi? 1 hafta ara verilecek mi?

Oy sayım işlemleri geç saatlere kadar sürdüğü için geçtiğimiz dönem yapılan 1 Mart seçimleri sonrasında okulların hazır hale getirilmesi amacıyla eğitim kurumları ertesi gün tatil edilmişti.

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