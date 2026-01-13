Zaman anlamını yitiriyor! Dünyada güneşin asla batmadığı 9 yer

3) REYKJAVİK VE ISAFJÖRÖUR, İZLANDA
🔸İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te haziran ayı geceleri, karanlığa hiç teslim olmayan uzun bir alacakaranlıkla geçer. Gökyüzü, siyaha dönmeden soluk maviden pembeye doğru yumuşak bir geçiş sergilerken, kent yaşamı bu bitmeyen ışığa uyum sağlar. Açık hava konserleri, gece yarısını aşan yolculuklar ve sosyal etkinlikler, gecenin gündüzden ayrılmadığı bu atmosferde sürer.
🔸Ülkenin daha kuzeyinde, dik yamaçlı fiyortların arasına sıkışmış İsafjöröur'da ise alacakaranlık daha da uzar; deniz yüzeyi, gökyüzünden yansıyan gümüşümsü ışıkla sakin bir parıltı kazanır. Kış aylarında manzara tamamen değişir. Aralıkta gün ışığı birkaç saatle sınırlanır, hatta Ísafjöröur'da çevredeki dağlar güneşi tümüyle gizleyebilir. Bu uzun karanlık dönem, pazar yerleri, jeotermal havuzlar ve şehri süsleyen ışıklarla daha sıcak ve canlı bir atmosfere dönüştürülür.