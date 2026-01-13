PODCAST CANLI YAYIN

Zaman anlamını yitiriyor! Dünyada güneşin asla batmadığı 9 yer

Kuzey Kutup Dairesi ile Antarktika çevresinde bulunan bazı bölgelerde, gün ve gece kavramı alışılmış düzenin dışına çıkıyor. Bu coğrafyalarda yaz aylarında güneş haftalarca, hatta aylarca ufkun altına hiç inmeden gökyüzünde kalıyor ve "gece yarısı güneşi" olarak bilinen doğa olayını ortaya çıkarıyor.

Giriş Tarihi:
Kış geldiğinde ise tablo tersine dönüyor ve uzun süreli kutup gecesi başlıyor. Güneş doğmuyor, yaşam ay ışığı ve zaman zaman gökyüzünü kaplayan kutup ışıklarıyla sürdürülüyor. Bu sıra dışı ışık döngüsü, hem bölge halkının günlük rutinlerini belirliyor hem de dünyada nadir görülen bir doğa olayını yerinde deneyimlemek isteyen ziyaretçiler için benzersiz bir atmosfer yaratıyor. İşte dünyada güneşin asla batmadığı 9 yer!

1) NORVEÇ

🔸Norveç'in kuzeyinde, Kuzey Kutup Dairesi'nin yaklaşık 350 kilometre üzerinde konumlanan Tromsa, yaz aylarında gecenin neredeyse tamamen ortadan kalktığı kentlerden biri. Mayıs sonundan Temmuz'un sonuna kadar güneş ufkun altına inmiyor gece saatlerinde bile gökyüzünde asılı duran yumuşak bir ışık, şehri masalsı bir aydınlıkla sarıyor. Bu dönemde kent halkı ve ziyaretçiler, kararmayan gökyüzü eşliğinde Storsteinen Tepesi'ne yürüyüşe çıkıyor, fiyortlarda kano yaparak zamanın akışını unutuyor.

🔸Kış aylarında ise manzara bütünüyle değişiyor: Kasım sonuyla birlikte gün ışığı soluk mavi bir loşluğa bürünürken, gökyüzü sık sık kuzey ışıklarının dansına sahne oluyor. Uzun karanlık, Tromsa'de kafelerde buluşmalar, küçük konserler ve mum ışığıyla ısınan sosyal yaşamla sakin ama güçlü bir birliktelik dönemine dönüşüyor.

2) SVALBARD - NORVEÇ

🔸Norveç anakarası ile Kuzey Kutbu'nun tam ortasında yer alan Svalbard, dünyanın en keskin ışık döngülerinden birinin yaşandığı bölgelerden biri olarak öne çıkıyor. İlkbaharın sonlarından yazın sonuna kadar güneş hiç batmadan gökyüzünde dolaşıyor bu sürekli aydınlık, buzulları altın ve gümüş yansımalarla parlatıyor. Günün saatleri anlamını yitirirken, morsları izlemek ya da kutup ayılarını gözlemlemek için düzenlenen tekne turları, takvim gece yarısını gösterdiğinde bile rahatlıkla yapılabiliyor.

🔸Sonbaharın ilerleyen günlerinde ise bambaşka bir dönem başlıyor: Ekim sonundan itibaren kutup gecesi Svalbard'ı sarıyor ve Şubat ayına kadar güneş yüzünü göstermiyor. Bu uzun karanlıkta gökyüzünü yıldızlar, ay ışığı ve kuzey ışıkları aydınlatıyor; dağlar ise sessiz, silik ve hayal gibi görünen gölgelere dönüşüyor.

3) REYKJAVİK VE ISAFJÖRÖUR, İZLANDA

🔸İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te haziran ayı geceleri, karanlığa hiç teslim olmayan uzun bir alacakaranlıkla geçer. Gökyüzü, siyaha dönmeden soluk maviden pembeye doğru yumuşak bir geçiş sergilerken, kent yaşamı bu bitmeyen ışığa uyum sağlar. Açık hava konserleri, gece yarısını aşan yolculuklar ve sosyal etkinlikler, gecenin gündüzden ayrılmadığı bu atmosferde sürer.

🔸Ülkenin daha kuzeyinde, dik yamaçlı fiyortların arasına sıkışmış İsafjöröur'da ise alacakaranlık daha da uzar; deniz yüzeyi, gökyüzünden yansıyan gümüşümsü ışıkla sakin bir parıltı kazanır. Kış aylarında manzara tamamen değişir. Aralıkta gün ışığı birkaç saatle sınırlanır, hatta Ísafjöröur'da çevredeki dağlar güneşi tümüyle gizleyebilir. Bu uzun karanlık dönem, pazar yerleri, jeotermal havuzlar ve şehri süsleyen ışıklarla daha sıcak ve canlı bir atmosfere dönüştürülür.

4) NUNAVUT - KANADA

🔸Kanada'nın Nunavut bölgesinde yer alan Arctic Bay'de, gece yarısı güneşi mayıs ayının ilk günlerinde ortaya çıkar ve ağustos sonuna kadar gökyüzünden hiç kaybolmaz. Bu kesintisiz aydınlık, kayalık kıyıları ve dar su yollarını gün boyu aydınlatırken, bölge halkı balıkçılık yapar, tekne gezilerine çıkar ve geç saatlere kadar açık havada vakit geçirir. Yılın ilerleyen dönemlerinde ise tablo tersine döner.

🔸 Kasım sonundan ocak ayına kadar kutup gecesi yaşanır ve karanlık günlerde ışık kaynağı olarak ay ve kuzey ışıkları öne çıkar. Nunavut'un başkenti Iqaluit, tam anlamıyla bir kutup gecesi yaşamayacak kadar daha güneyde bulunsa da, aralık ayında gün ışığı yaklaşık dört saatlik soluk bir aydınlığa kadar düşer. Bu kısa ve loş günler, yaz aylarında yaşanan bitmek bilmeyen aydınlık akşamlarla güçlü bir karşıtlık oluşturur.

5) ALASKA - ABD

🔸ABD'nin en kuzey noktasında yer alan Utqiaġvik'te, güneş mayıs ayının ortalarında yeniden görünür ve ağustos başına kadar ufkun altına hiç inmez. Bu uzun aydınlık dönem, yaz şenliklerini, sahilde yakılan ateşleri ve deniz buzlarının geri çekilmesiyle birlikte hareketlenen sosyal yaşamı beraberinde getirir.

🔸Ancak yılın ilerleyen aylarında manzara köklü biçimde değişir. Kasım'dan ocak ayına kadar süren kutup gecesinde gökyüzü koyu lacivert tonlara bürünürken, karla kaplı yüzeyler ay ışığını yansıtarak gümüşümsü bir parıltı kazanır. Bu sessiz ve uzun kış geceleri, sert koşullarına rağmen bölgeye etkileyici ve büyüleyici bir atmosfer kazandırır.

6) ROVANİEMİ - FİNLANDİYA

🔸Finlandiya'nın Laponya bölgesinde, Kuzey Kutup Dairesi üzerinde bulunan Rovaniemi, haziran ayının ilk günlerinden temmuz sonuna kadar gece yarısı güneşinin hiç sönmediği kentlerden biri. Bu dönemde nehirler günün her anında ışıkla parıldarken, ziyaretçiler kararmayan gökyüzü eşliğinde kano yapıyor, bisiklet turlarına çıkıyor.

🔸Kış ayları geldiğinde ise bambaşka bir manzara ortaya çıkıyor. Aralık ve ocakta yaşanan kutup gecesinde şehir, yalnızca birkaç saat süren yumuşak ve inci tonlarında bir aydınlığa kavuşuyor. Kar örtüsü bu sınırlı ışığı yansıtırken, Noel pazarları, ren geyiği safarileri ve çıtırdayan ateşler, yazın bitmeyen aydınlığına karşı masalsı bir kış atmosferi sunuyor.

7) MURMANSK - RUSYA

🔸Kuzey Kutup Dairesi'nin üzerinde yer alan ve bu hattın en büyük kenti olma özelliğini taşıyan Murmansk, aşırı aydınlık ve uzun karanlığı günlük yaşamın doğal bir parçası haline getirmiş durumda. Yazın, mayıs ayının son günlerinden temmuz ortalarına kadar güneş neredeyse hiç kaybolmadan limanı ve çevredeki tepeleri sürekli ışık altında tutar.

🔸Bu dönemde kentliler, Kola Körfezi boyunca vakit geçirir, balık tutar ve açık havada bir araya gelir. Kış aylarında ise aralıkla birlikte kutup gecesi başlar ve ocak sonuna kadar sürer. Uzayan karanlık, Murmansk'ta tiyatrolar, kafeler ve renkli neon ışıklarıyla canlanan kültürel hayat sayesinde daha yumuşak hissedilir; karla kaplanan sokaklar da sık sık gökyüzünde beliren kuzey ışıklarıyla aydınlanır.

8) ILULİSSAT - GRÖNLAND

🔸Grönland'ın batı kıyısında yer alan Ilulissat, yaz aylarında güneşin hiç batmadığı nadir yerleşimlerden biri olarak öne çıkar. Mayıs sonundan temmuz sonuna kadar süren bu dönemde gece yarısı güneşi, kenti ve çevresini kesintisiz bir aydınlıkla sarar.

🔸UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Ilulissat Buz Fiyordu'nda yükselen buzdağları, günün her saatinde beyazdan altın ve pembeye uzanan tonlarla ışığı yansıtır. Bu büyüleyici manzarayı izlemek için yaşam, gecenin ilerleyen saatlerinde bile açık havada devam eder. Kış aylarında ise kasımda başlayan kutup gecesi ocak ayına kadar sürer karla kaplı çevre ve öğle saatlerindeki soluk alacakaranlık, karanlığı bir nebze yumuşatır. Gökyüzü sık sık kuzey ışıklarıyla aydınlanırken, yerel halk uzun kış gecelerini birlikte yemek yaparak ve el sanatlarıyla vakit geçirerek değerlendirir.

9) ANTARKTİKA YARIMADASI

🔸Antarktika Yarımadası, güney yarımkürede yaz mevsiminin yaşandığı ekim–şubat ayları arasında neredeyse hiç kararmayan bir aydınlığa bürünür. Bu dönemde güneş ufkun altına inmediği için bölge, buzulların ve çevredeki suların eşsiz mavi tonlarla parladığı göz alıcı bir manzara sunar.

🔸Sürekli gün ışığı, araştırmacılara ve keşif amacıyla gelen ziyaretçilere zaman konusunda büyük bir esneklik sağlar saatler öğle vaktini andırırken, penguen kolonilerinin bulunduğu kıyılara günün her anında çıkılabilir. Kış ayları geldiğinde ise manzara tamamen değişir. Mayıs'tan temmuz sonuna kadar süren uzun karanlıkta, gökyüzünü yalnızca güney ışıkları ve Samanyolu'nun soluk şeridi deler. Bu sessiz ve derin karanlık, yeryüzünde benzeri az bulunan büyüleyici bir atmosfer yaratır.

