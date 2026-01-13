Zaman anlamını yitiriyor! Dünyada güneşin asla batmadığı 9 yer

1) NORVEÇ

🔸Norveç'in kuzeyinde, Kuzey Kutup Dairesi'nin yaklaşık 350 kilometre üzerinde konumlanan Tromsa, yaz aylarında gecenin neredeyse tamamen ortadan kalktığı kentlerden biri. Mayıs sonundan Temmuz'un sonuna kadar güneş ufkun altına inmiyor gece saatlerinde bile gökyüzünde asılı duran yumuşak bir ışık, şehri masalsı bir aydınlıkla sarıyor. Bu dönemde kent halkı ve ziyaretçiler, kararmayan gökyüzü eşliğinde Storsteinen Tepesi'ne yürüyüşe çıkıyor, fiyortlarda kano yaparak zamanın akışını unutuyor.

🔸Kış aylarında ise manzara bütünüyle değişiyor: Kasım sonuyla birlikte gün ışığı soluk mavi bir loşluğa bürünürken, gökyüzü sık sık kuzey ışıklarının dansına sahne oluyor. Uzun karanlık, Tromsa'de kafelerde buluşmalar, küçük konserler ve mum ışığıyla ısınan sosyal yaşamla sakin ama güçlü bir birliktelik dönemine dönüşüyor.