Yunanistan’da kriz büyüyor! 24 saatlik memur grevi hayatı felç etti
Yunanistan'da, hükumetin sosyal güvenlik yasasıyla ilgili hazırladığı yasa tasarısına itiraz eden kamu çalışanları 24 saatlik greve gitti. Grev süresince devlet dairelerinde ve bazı belediyelerdeki hizmetlerde aksaklıklar yaşanırken, haber ağırlıklı internet siteleri, belirli saatler arasında sayfalarını yenileyemedi, özel ve devlet televizyon kanallarında haber bültenleri yayınlanmadı. Şehirler arası tren seferleri iptal edildi ve anakara ile adalar arasında sefer yapan bazı gemiler limanlarda bağlı kaldı.
18.02.2020 15:09
- Son Güncelleme: 18.02.2020 15:11
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