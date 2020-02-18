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Yunanistan’da kriz büyüyor! 24 saatlik memur grevi hayatı felç etti

Yunanistan'da, hükumetin sosyal güvenlik yasasıyla ilgili hazırladığı yasa tasarısına itiraz eden kamu çalışanları 24 saatlik greve gitti. Grev süresince devlet dairelerinde ve bazı belediyelerdeki hizmetlerde aksaklıklar yaşanırken, haber ağırlıklı internet siteleri, belirli saatler arasında sayfalarını yenileyemedi, özel ve devlet televizyon kanallarında haber bültenleri yayınlanmadı. Şehirler arası tren seferleri iptal edildi ve anakara ile adalar arasında sefer yapan bazı gemiler limanlarda bağlı kaldı.

18.02.2020 15:09 - Son Güncelleme: 18.02.2020 15:11
Yunanistan’da kriz büyüyor! 24 saatlik memur grevi hayatı felç etti

Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY), Mücadeleci İşçi Cephesi (PAME) ve Atina İşçi Merkezinin (EKA) çağrısıyla saat 06.00 sırarında başlayan greve, yerel yönetim çalışanları, gazeteciler, devlet hastaneleri çalışanları, demir yolları ve liman işçileri katıldı.

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Yunanistan’da kriz büyüyor! 24 saatlik memur grevi hayatı felç etti

Grev süresince devlet dairelerinde ve bazı belediyelerdeki hizmetlerde aksaklıklar yaşanırken, haber ağırlıklı internet siteleri, belirli saatler arasında sayfalarını yenileyemedi, özel ve devlet televizyon kanallarında haber bültenleri yayınlanmadı.

Yunanistan’da kriz büyüyor! 24 saatlik memur grevi hayatı felç etti

Şehirler arası tren seferleri iptal edildi ve anakara ile adalar arasında sefer yapan bazı gemiler limanlarda bağlı kaldı.

Yunanistan’da kriz büyüyor! 24 saatlik memur grevi hayatı felç etti

Toplu taşıma sektörü çalışanlarının ise günün belirli saatlerinde iş durdurma eylemleri aracılığıyla greve destek vermeleri, başkent Atina'da trafiğin olumsuz etkilenmesine neden oldu.

Yunanistan’da kriz büyüyor! 24 saatlik memur grevi hayatı felç etti

Grev çerçevesinde başta ADEDY, PAME ve EKA olmak üzere çeşitli işçi sendikaları, Atina'da protesto gösterileri düzenledi.

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