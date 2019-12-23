Wagner Grup adı verilen paralı askerler Ukrayna'dan sonra Libya'da ortaya çıktı
Libya'da Birleşmiş Milletlerin tanıdığı hükümete karşı General Hafter savaşıyor. Hafter'i destekleyenler arasında da Rusya var. Ancak Rusya desteğini paralı askerler şeklinde veriyor. Peki Wagner Grup adı verilen paralı askerler kim? Rus basınına göre de paralı askerler, Rus güvenlik birimleri ile Rus ordusunun bilgisi dahilinde hareket ediyor. Başında da eskiden Rus ordusunun istihbarat birimlerinde yer alan Yarbay Dmitry Utkin yer alıyor. İşte detaylar...
Associated Press'e göre, Wagner Rus Özel Güvenlik Şirketi mensubu paralı askerler, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır destekli General Halife Hafter güçleri ile birlikte savaşmakla suçlandı. Hafter liderliğindeki güçler, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Meşru Trablus hükümetini devirmeye çalışıyor.