Wagner Grup adı verilen paralı askerler Ukrayna'dan sonra Libya'da ortaya çıktı

Libya'da Birleşmiş Milletlerin tanıdığı hükümete karşı General Hafter savaşıyor. Hafter'i destekleyenler arasında da Rusya var. Ancak Rusya desteğini paralı askerler şeklinde veriyor. Peki Wagner Grup adı verilen paralı askerler kim? Rus basınına göre de paralı askerler, Rus güvenlik birimleri ile Rus ordusunun bilgisi dahilinde hareket ediyor. Başında da eskiden Rus ordusunun istihbarat birimlerinde yer alan Yarbay Dmitry Utkin yer alıyor. İşte detaylar...

23.12.2019 17:54 - Son Güncelleme: 23.12.2019 17:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





