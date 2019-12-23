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Wagner Grup adı verilen paralı askerler Ukrayna'dan sonra Libya'da ortaya çıktı

Libya'da Birleşmiş Milletlerin tanıdığı hükümete karşı General Hafter savaşıyor. Hafter'i destekleyenler arasında da Rusya var. Ancak Rusya desteğini paralı askerler şeklinde veriyor. Peki Wagner Grup adı verilen paralı askerler kim? Rus basınına göre de paralı askerler, Rus güvenlik birimleri ile Rus ordusunun bilgisi dahilinde hareket ediyor. Başında da eskiden Rus ordusunun istihbarat birimlerinde yer alan Yarbay Dmitry Utkin yer alıyor. İşte detaylar...

23.12.2019 17:54 - Son Güncelleme: 23.12.2019 17:54
Wagner Grup adı verilen paralı askerler Ukrayna'dan sonra Libya'da ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz hafta Libya'daki paralı askerlere işaret etmiş onu destekleyenleri eleştirmişti.

Wagner Grup adı verilen paralı askerler Ukrayna'dan sonra Libya'da ortaya çıktı


BM tarafından tanınan Libya hükümetinin açıklamasına göre sözleşmeli savaşçıların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bir oligarkın sahibi olduğu Wagner Grup adlı paramiliter örgüt olduğunu belirtiyor. Peki kim bu Wagner Grup?

Wagner Grup adı verilen paralı askerler Ukrayna'dan sonra Libya'da ortaya çıktı


Associated Press'e göre, Wagner Rus Özel Güvenlik Şirketi mensubu paralı askerler, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır destekli General Halife Hafter güçleri ile birlikte savaşmakla suçlandı. Hafter liderliğindeki güçler, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Meşru Trablus hükümetini devirmeye çalışıyor.

Wagner Grup adı verilen paralı askerler Ukrayna'dan sonra Libya'da ortaya çıktı


Rus basınına göre de paralı askerler, Rus güvenlik birimleri ile Rus ordusunun bilgisi dahilinde hareket ediyor. Başında da eskiden Rus ordusunun istihbarat birimlerinde yer alan Yarbay Dmitry Utkin yer alıyor.

Wagner Grup adı verilen paralı askerler Ukrayna'dan sonra Libya'da ortaya çıktı


Mart 2016'da sayıları bin olan Wagner Grup paralı savaşçılarının Aralık 2017'de sayılarının 6 bine çıktığı belirtiliyor. Rusya merkezli özel güvenlik şirketlerinden Wagner Grubu'nun adı, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Kiev karşıtı isyan sırasında yaşanan çatışmalarda duyulmaya başladı.

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