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Üniversiteli genç kadın dehşeti yaşadı! Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdü

İsmi yasal nedenlerden ötürü açıklanmayan 27 yaşındaki katil zanlısı, internetten tanıştığı üniversite öğrencisi Grace Millane ile buluşup onu odasına götürdükten sonra öldürdü. Cinayete dair ortaya çıkan yeni kanıtlar mahkemeye sunuldu. Sırt çantasıyla uçağa atlayıp tek başına tatile çıkan 22 yaşındaki Grace Millane'nin cesedi, bir ormanda toprağın altına gömülü halde bulunmuştu.

14.11.2019 10:08 - Son Güncelleme: 14.11.2019 11:09
Üniversiteli genç kadın dehşeti yaşadı! Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdü

Sırt çantasıyla uçağa atlayıp tek başına tatile çıkan 22 yaşındaki Grace Millane'nin cesedi, bir ormanda toprağın altına gömülü halde bulunmuştu. Doğum gününde ortadan kaybolan genç kadının cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Üniversiteli genç kadın dehşeti yaşadı! Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdü

İki hafta önce Yeni Zelanda'nın Auckland kentine gelerek bir pansiyona yerleşen Grace, internet üzerinden bağlanılan bir uygulama vasıtasıyla bir adamla tanışarak randevulaşmıştı.

Üniversiteli genç kadın dehşeti yaşadı! Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdü

22 yaşındaki genç kadın, Cumartesi gecesine kadar ailesi ve arkadaşlarıyla mesajlaşmış, sevdiklerinin kendisi için endişelenmemesi için onları haberdar etmişti.

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Üniversiteli genç kadın dehşeti yaşadı! Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdü

2 Aralık Pazar günü ise, genç kızın doğum günüydü. Ancak doğum gününde onu tebrik etmek isteyen kimse, Millane'ye ulaşamamıştı.

Üniversiteli genç kadın dehşeti yaşadı! Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdü

Kayıp ilanı verilen genç kızı aramaya başlayan polis, son görüntüsüne ulaşmıştı.

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