Üniversiteli genç kadın dehşeti yaşadı! Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdü
İsmi yasal nedenlerden ötürü açıklanmayan 27 yaşındaki katil zanlısı, internetten tanıştığı üniversite öğrencisi Grace Millane ile buluşup onu odasına götürdükten sonra öldürdü. Cinayete dair ortaya çıkan yeni kanıtlar mahkemeye sunuldu. Sırt çantasıyla uçağa atlayıp tek başına tatile çıkan 22 yaşındaki Grace Millane'nin cesedi, bir ormanda toprağın altına gömülü halde bulunmuştu.
14.11.2019 10:08
- Son Güncelleme: 14.11.2019 11:09
22 yaşındaki genç kadın, Cumartesi gecesine kadar ailesi ve arkadaşlarıyla mesajlaşmış, sevdiklerinin kendisi için endişelenmemesi için onları haberdar etmişti.
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