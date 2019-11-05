Uçakta çekilen bu kare olay yarattı! Pilot, kadın yolcuyu kabine aldı ve...

ÖMÜR BOYU UÇUŞTAN MEN ETTİLER

Fotoğrafın internette yayılması üzerine artan tepkiler nedeniyle Air Guilin'den yapılan açıklamada, söz konusu eylemde pilotun güvenlik düzenlemelerini ihlal ettiği ve ömür boyu uçuştan men edildiği belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgisi olan diğer personelin de açığa alındığı kaydedildi.