Uçakta çekilen bu kare olay yarattı! Pilot, kadın yolcuyu kabine aldı ve...
Bu görüntüler hem sosyal medyayı ardından da Çin'in salladı. Çin'de Guilin'den Yangzhou kentine gerçekleşen uçuş sırasında pilot, kabine bir kadın yolcuyu aldı. İşte olanlar bundan sonra oldu. Genç kadın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşınca işler akıl almaz bir yere geldi.
05.11.2019 17:37
- Son Güncelleme: 05.11.2019 17:42
ÖMÜR BOYU UÇUŞTAN MEN ETTİLER
Fotoğrafın internette yayılması üzerine artan tepkiler nedeniyle Air Guilin'den yapılan açıklamada, söz konusu eylemde pilotun güvenlik düzenlemelerini ihlal ettiği ve ömür boyu uçuştan men edildiği belirtildi.
Açıklamada, olayla ilgisi olan diğer personelin de açığa alındığı kaydedildi.
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