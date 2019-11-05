GaleriDünya

Uçakta çekilen bu kare olay yarattı! Pilot, kadın yolcuyu kabine aldı ve...

Bu görüntüler hem sosyal medyayı ardından da Çin'in salladı. Çin'de Guilin'den Yangzhou kentine gerçekleşen uçuş sırasında pilot, kabine bir kadın yolcuyu aldı. İşte olanlar bundan sonra oldu. Genç kadın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşınca işler akıl almaz bir yere geldi.

05.11.2019 17:37 - Son Güncelleme: 05.11.2019 17:42
Uçakta çekilen bu kare olay yarattı! Pilot, kadın yolcuyu kabine aldı ve...

Bir fotoğraf bakın nelere yol açtı...

Uçakta çekilen bu kare olay yarattı! Pilot, kadın yolcuyu kabine aldı ve...

KADIN YOLCU, FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

BBC'nin haberine göre, ocak ayında yerel havayolu şirketi Air Guilin'in, Guilin'den Yangzhou kentine uçuşunda kadın bir yolcu, kokpitte çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

Uçakta çekilen bu kare olay yarattı! Pilot, kadın yolcuyu kabine aldı ve...

ÖMÜR BOYU UÇUŞTAN MEN ETTİLER

Fotoğrafın internette yayılması üzerine artan tepkiler nedeniyle Air Guilin'den yapılan açıklamada, söz konusu eylemde pilotun güvenlik düzenlemelerini ihlal ettiği ve ömür boyu uçuştan men edildiği belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgisi olan diğer personelin de açığa alındığı kaydedildi.

Uçakta çekilen bu kare olay yarattı! Pilot, kadın yolcuyu kabine aldı ve...

Uçakta iğrenç olay şoke etti! Görenler hayretler içinde kaldı...

Uçak yolculukları zaman zaman ilginç görüntülere sahne olabiliyor. Instagram'daki passangershaming hesabı, uçak yolculukları sırasında yaşanan ilginç anları paylaşıyor.

Uçakta çekilen bu kare olay yarattı! Pilot, kadın yolcuyu kabine aldı ve...

Uçaktaki bir yolcu iç çamaşırını kurutmak için havalandırma difüzörünü kullanırken görüntülendi. Uçaktaki diğer yolculara aldırış etmeyen yolcu uzun bir süre bu davranışını sürdürdü.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Trump'ın bu hareketi olay oldu! Arkadan sarılınca...
Trump'ın bu hareketi olay oldu! Arkadan sarılınca...