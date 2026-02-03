Uçak gemisine sahip ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri

TCG ANADOLU SONRASI YENİ HEDEF: YERLİ UÇAK GEMİSİ

TCG Anadolu'nun hizmete girmesinin ardından, daha büyük ve daha yetenekli bir platformun üretileceği sinyali verildi. 3 Ocak 2024'te gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında, milli uçak gemisinin tasarım sürecinin başlatılmasına karar verildi. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dizayn Proje Ofisi bünyesinde, 110 personelden oluşan Yerli Uçak Gemisi Çalışma Grubu (MUGEM) kuruldu.

Henüz tasarım aşamasında bulunan yerli uçak gemisinin; tek adalı, atlama rampalı, iki asansöre ve ikisi jet blast deflektörlü olmak üzere üç kalkış noktasına sahip olması planlanıyor. Gemi, STOBAR (kısa kalkış ve bariyerli iniş) konseptine göre hava aracı operasyonları gerçekleştirecek şekilde tasarlanıyor.

Hava kanadı konusunda Deniz Kuvvetleri Dizayn Proje Ofisi; Baykar ve TUSAŞ ile ortak çalışmalar yürütüyor. Gemide, ROKETSAN ve ASELSAN tarafından geliştirilen MİLDAS (Milli Dikey Atım Lançer Sistemi) ile ASELSAN Gökdeniz yakın hava savunma sisteminin yer alması öngörülüyor