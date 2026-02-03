PODCAST CANLI YAYIN

Uçak gemisine sahip ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri

Uçak gemisine sahip ülkeler sıralaması açıklandı. Çin 2'nci, Japonya 3'üncü sırada yer alırken Türkiye'nin listedeki yeri dikkat çekti. Tam uzunlukta uçuş güvertesi, hangarı ve uçakların silahlandırılması ile iniş-kalkışı için gerekli tüm tesisleri barındıran uçak gemileri, modern deniz gücünün en önemli unsurları arasında gösteriliyor.

Giriş Tarihi:
Uçak gemisine sahip ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri - 1

Uçak gemisine sahip ülkeler listesi açıklanırken Türkiye'nin sıralamadaki konumu öne çıktı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TCG Anadolu'nun üç katı büyüklüğünde ve 60 bin tonluk Milli Uçak Gemisi (MUGEM) için üretim sürecinin başladığını, sözleşmelerin imzalandığını ve geminin kısa sürede donanmaya teslim edilmesinin hedeflendiğini açıkladı. İşte uçak gemisine sahip ülkelerin sıralaması!

Uçak gemisine sahip ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri - 2

DENİZLERİN GÜÇ HARİTASI

Amerika Birleşik Devletleri: 20

Uçak gemisine sahip ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri - 3

Çin: 7

Uçak gemisine sahip ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri - 4

Japonya: 4

Uçak gemisine sahip ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri - 5

Fransa: 4

Uçak gemisine sahip ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri - 6

Hindistan: 2

Uçak gemisine sahip ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri - 7

Mısır: 2

Uçak gemisine sahip ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri - 8

Birleşik Krallık: 2

Uçak gemisine sahip ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri - 9

İtalya: 2

Uçak gemisine sahip ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri - 10

Güney Kore: 2

Uçak gemisine sahip ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri - 11

Avustralya: 2

Uçak gemisine sahip ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri - 12

Brezilya: 1

Uçak gemisine sahip ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri - 13

Rusya: 1

Uçak gemisine sahip ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri - 14

Türkiye: 1

Uçak gemisine sahip ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri - 15

Tayland: 1

Uçak gemisine sahip ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri - 16

MİLLİ UÇAK GEMİSİ (MUGEM) PROJESİ

Türkiye, 2000'li yılların başında açık denizlerdeki hak ve menfaatlerini güçlendirmek amacıyla başlattığı havuzlu çıkarma gemisi projesi kapsamında önemli bir eşiği geride bıraktı. Bu sürecin en somut çıktısı olan TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Gemisi, yaklaşık yüzde 70 yerlilik oranıyla inşa edilerek 10 Nisan 2023'te Türk Deniz Kuvvetleri envanterine alındı.

Uçak gemisine sahip ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri - 17

TCG ANADOLU SONRASI YENİ HEDEF: YERLİ UÇAK GEMİSİ

TCG Anadolu'nun hizmete girmesinin ardından, daha büyük ve daha yetenekli bir platformun üretileceği sinyali verildi. 3 Ocak 2024'te gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında, milli uçak gemisinin tasarım sürecinin başlatılmasına karar verildi. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dizayn Proje Ofisi bünyesinde, 110 personelden oluşan Yerli Uçak Gemisi Çalışma Grubu (MUGEM) kuruldu.

Henüz tasarım aşamasında bulunan yerli uçak gemisinin; tek adalı, atlama rampalı, iki asansöre ve ikisi jet blast deflektörlü olmak üzere üç kalkış noktasına sahip olması planlanıyor. Gemi, STOBAR (kısa kalkış ve bariyerli iniş) konseptine göre hava aracı operasyonları gerçekleştirecek şekilde tasarlanıyor.

Hava kanadı konusunda Deniz Kuvvetleri Dizayn Proje Ofisi; Baykar ve TUSAŞ ile ortak çalışmalar yürütüyor. Gemide, ROKETSAN ve ASELSAN tarafından geliştirilen MİLDAS (Milli Dikey Atım Lançer Sistemi) ile ASELSAN Gökdeniz yakın hava savunma sisteminin yer alması öngörülüyor

Uçak gemisine sahip ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri - 18

HAVA GÜCÜ VE MUHTEMEL KAPASİTE

Yerli uçak gemisinde; TUSAŞ KAAN, Hürjet, KAAN-III, Bayraktar TB3 ve Kızılelma gibi insanlı ve insansız hava araçlarının görev yapması bekleniyor. Açıklanan tasarım özellikleri dikkate alındığında, geminin boyut olarak İngiliz Queen Elizabeth sınıfı uçak gemilerine yakın olduğu ve 35 ila 40 hava aracına ev sahipliği yapabileceği değerlendiriliyor. (Tasarım sürecinde değişiklikler olabileceği belirtiliyor.)

Milli Uçak Gemisi Projesi kapsamında önemli bir aşama daha geride bırakıldı. 2 Ocak 2025'te İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda MUGEM'in ilk çeliği kesildi ve üretim süreci resmen başladı.

Uçak gemisine sahip ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri - 19

YERLİ UÇAK GEMİSİNİN ÖNGÖRÜLEN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uzunluk: 285 metre

Genişlik: 72 metre

Draft: 10,1 metre

Deplasman: 60.000 ton

Azami Hız: 25 knot

Ana Tahrik: COGAG sistemi, 4 adet gaz türbini

Hava Aracı Kapasitesi: En az 50 hava aracı

Öz Savunma: 32 adet ROKETSAN MİLDAS ve ASELSAN Gökdeniz

Organik bir bağ bulunmamakla birlikte, kamuoyuna yansıyan tasarımlar Hindistan'ın ilk yerli uçak gemisi INS Vikrant (IAC-1) ile bazı yapısal benzerlikler taşıyor.

Uçak gemisine sahip ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri - 20

MİLLİ UÇAK GEMİSİ PROJESİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 2026 yılında yapılacak tüm bu çalışmalarla 2025'te kurdukları dönüşüm mimarisini daha ileriye taşıyacaklarını söyledi.

Uçak gemisine sahip ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri - 21

İnsan kaynağında yetkinliği büyüteceklerini, AR-GE'de stratejik teknoloji üretimini derinleştireceklerini, ihracatta kurumsal dış açılımı güçlendireceklerini, sanayileşmede ekosistemi sürdürülebilir ve dayanıklı hale getireceklerini aktaran Görgün, "Türkiye savunma sanayisi artık yalnızca 'ihtiyacını karşılayan' bir yapı değildir. Türkiye savunma sanayisi, rekabet eden, ihracat yapan, teknoloji üreten ve ittifakların/ortaklıkların güvenilir paydaşı olan bir güçtür."dedi.

Uçak gemisine sahip ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri - 22

Görgün, 50'ye yakın deniz platformunun eş zamanlı olarak üretildiğine işaret ederek, Milli Uçak Gemisi Projesi'ne (MUGEM) yönelik soruya karşılık şu yanıtı verdi:

"TCG Anadolu şu anda envanterimizdeki en büyük gemi. TCG Anadolu'nun 3 katı büyüklüğünde. 60 bin ton MUGEM'in kapsamı. Bununla ilgili üretim faaliyetleri başladı, sözleşmeleri imzaladık. Savunma Sanayii Başkanlığı, İstanbul Tersane Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanımızın bizzat projenin yönetilmesinde sorumluluk aldığı, bizim çok önem verdiğimiz platformlarımızdan bir tanesi. Ülkemizdeki denizcilik, askeri denizcilik, tersanecilik anlamında kabiliyeti olan, katkı sunan tüm üreticilerle birlikte, kısa sürede tamamlayıp, donanmamıza teslim etmeyi planladığımız bir platform."

Uçak gemisine sahip ülkeler açıklandı! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri - 23

(Takvim Foto Arşiv, AA, World Population Review)