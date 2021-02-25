Trump saklamıştı! Joe Biden yönetiminden flaş Cemal Kaşıkçı kararı! Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın adını verecek

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Biden, Çarşamba günü Beyaz Saray'da Suudi Kralı Selman bin Abdulaziz ile konuşup konuşmadığı sorulduğunda, "Onunla konuşacağım. Henüz konuşmadım" dedi. Biden ayrıca Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporu okuduğunu söyledi.