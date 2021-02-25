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Trump saklamıştı! Joe Biden yönetiminden flaş Cemal Kaşıkçı kararı! Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın adını verecek

ABD ile Suudi Arabistan arasındaki yakın ilişkiler eski ABD Başkanı Donald Trump, damadı ve danışmanı Jared Kushner ile kurulmuştu. Yeni Başkan Joe Biden'ın ise nasıl bir yol izleyeceği büyük merak konusuydu. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, geçen hafta Başkan Biden'ın Suudi Arabistan'la ilişkilerini gözden geçirme niyetinde olduğunu söylemişti. Tüm bu gelişmeler yaşanırken gelen son dakika haberine göre, Biden yönetimi, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini onaylayan kişi olarak Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın adını verecek.

25.02.2021 09:10 - Son Güncelleme: 25.02.2021 09:10
Trump saklamıştı! Joe Biden yönetiminden flaş Cemal Kaşıkçı kararı! Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın adını verecek

ABD - Suudi Arabistan ilişkilerini değiştirmesi beklenen görüşmenin gerçekleşmesine çok az kaldı. Deprem etkisi yaratacak istihbarat raporu da, bu görüşmenin hemen arkasından yayınlanacak. Dünya gündemini sarsacak raporda, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın adının geçmesi bekleniyor.

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Trump saklamıştı! Joe Biden yönetiminden flaş Cemal Kaşıkçı kararı! Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın adını verecek

Joe Biden'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması ve öldürülmesini ayrıntılarıyla açıklayan bir ABD istihbarat raporunun yayınlanmasından önce Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz el-Suud'u araması bekleniyor.

Trump saklamıştı! Joe Biden yönetiminden flaş Cemal Kaşıkçı kararı! Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın adını verecek

SELMAN'IN ADINI VERECEK
Biden yönetimi, gazetecinin cinayetiyle ilgili istihbarat raporunu yayınladığında, 2018 yılında Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini onaylayan kişi olarak Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın adını verecek.

Trump saklamıştı! Joe Biden yönetiminden flaş Cemal Kaşıkçı kararı! Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın adını verecek

Dört ABD'li yetkili Reuters haber ajansına, CIA'in katkıda bulunduğu, gizliliği kaldırılmış ABD istihbarat raporunun, veliaht prensin Kaşıkçı'nın öldürülmesini onayladığını ve muhtemelen emrettiğini yazdığını söyledi. Biden, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nden Perşembe günü çıkabilecek raporun kamuya açıklanmasından önce Suudi Arabistan kralını aramayı planlıyor.

Trump saklamıştı! Joe Biden yönetiminden flaş Cemal Kaşıkçı kararı! Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın adını verecek

BEKLENEN GÖRÜŞME
Biden, Çarşamba günü Beyaz Saray'da Suudi Kralı Selman bin Abdulaziz ile konuşup konuşmadığı sorulduğunda, "Onunla konuşacağım. Henüz konuşmadım" dedi. Biden ayrıca Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporu okuduğunu söyledi.