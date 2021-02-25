Trump saklamıştı! Joe Biden yönetiminden flaş Cemal Kaşıkçı kararı! Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın adını verecek
ABD ile Suudi Arabistan arasındaki yakın ilişkiler eski ABD Başkanı Donald Trump, damadı ve danışmanı Jared Kushner ile kurulmuştu. Yeni Başkan Joe Biden'ın ise nasıl bir yol izleyeceği büyük merak konusuydu. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, geçen hafta Başkan Biden'ın Suudi Arabistan'la ilişkilerini gözden geçirme niyetinde olduğunu söylemişti. Tüm bu gelişmeler yaşanırken gelen son dakika haberine göre, Biden yönetimi, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini onaylayan kişi olarak Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın adını verecek.
25.02.2021 09:10
- Son Güncelleme: 25.02.2021 09:10
Dört ABD'li yetkili Reuters haber ajansına, CIA'in katkıda bulunduğu, gizliliği kaldırılmış ABD istihbarat raporunun, veliaht prensin Kaşıkçı'nın öldürülmesini onayladığını ve muhtemelen emrettiğini yazdığını söyledi. Biden, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nden Perşembe günü çıkabilecek raporun kamuya açıklanmasından önce Suudi Arabistan kralını aramayı planlıyor.