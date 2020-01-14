Trump öyle bir paylaşım yaptı ki! ABD'de ortalık karıştı
ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı. Trump, üzerinde oynanmış ve 'Ayetullah'ı kurtarmak için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar' yazılı mesaj eklenerek paylaşılmış bir fotoğrafı RT edince ABD'de ortalık karıştı.
14.01.2020 19:12
- Son Güncelleme: 14.01.2020 19:12
TEMSİLCİLER MECLİSİ TRUMP'A İRAN KISITLAMASI GEŞMİŞTİ
Beyaz Saray, İranlı General Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak Irak'taki Amerikan üslerine düzenlenen saldırıların ardından İran'a yönelik ilave yaptırım tehdidinde bulunurken, Temsilciler Meclisi geçen hafta Trump'ın savaş yetkilerini kontrol altına almayı amaçlayan bir tasarıyı geçirmişti.
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