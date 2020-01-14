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Trump öyle bir paylaşım yaptı ki! ABD'de ortalık karıştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı. Trump, üzerinde oynanmış ve 'Ayetullah'ı kurtarmak için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar' yazılı mesaj eklenerek paylaşılmış bir fotoğrafı RT edince ABD'de ortalık karıştı.

14.01.2020 19:12 - Son Güncelleme: 14.01.2020 19:12
Trump öyle bir paylaşım yaptı ki! ABD'de ortalık karıştı

ABD Başkanı Donald Trump, üzerinde yapılan oynamayla Demokrat liderler Chuck Schumer ve Nancy Pelosi'yi Müslüman kıyafetleri içinde ve İran bayrağı önünde tasvir eden bir fotoğrafı paylaştı ve ortalık karıştı.

Trump öyle bir paylaşım yaptı ki! ABD'de ortalık karıştı

İnternet sitesi 4chan'in mesaj panosunda yer aldığı görülen illüstrasyon, Twitter'da aşırı sağcı hesaplar tarafından dolaşıma sokulmuştu.

Trump öyle bir paylaşım yaptı ki! ABD'de ortalık karıştı

TRUMP RETWEET ETTİ

ABD Başkanı Trump'ın, @D0wn_Under adlı kullanıcının 'Yozlaşmış Demokratlar Ayetullah'ı kurtarmak için ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. #NancyPelosiFakeNews' mesajıyla paylaştığı görüntüyü Twitter hesabı üzerinden retweet etti.

Trump öyle bir paylaşım yaptı ki! ABD'de ortalık karıştı

Trump'ın retweet ettiği fotoğraf, kendi yasama organlarında Trump hakkındaki azil soruşturmalarına öncülük eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer'in içeriği değiştirilmiş portrelerini 'Demokratlar 2020' yazısıyla gösteriyor.

Trump öyle bir paylaşım yaptı ki! ABD'de ortalık karıştı

TEMSİLCİLER MECLİSİ TRUMP'A İRAN KISITLAMASI GEŞMİŞTİ

Beyaz Saray, İranlı General Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak Irak'taki Amerikan üslerine düzenlenen saldırıların ardından İran'a yönelik ilave yaptırım tehdidinde bulunurken, Temsilciler Meclisi geçen hafta Trump'ın savaş yetkilerini kontrol altına almayı amaçlayan bir tasarıyı geçirmişti.

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