Trump, Finlandiya'da alay konusu oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Finlandiyalılar'ın topraklarının büyük bölümünü kaplayan ormanlarını tırmıkla temizlediklerini" açıklaması sosyal medyada alay konusu oldu.

20 Kasım 2018 Salı, 10:41:52 Güncelleme: 10:43:21
Trump, Finlandiyada alay konusu oldu

79 kişinin yangın nedeniyle yaşamını yitirdiği Kaliforniya'yı ziyaret ederek hasar tespitinde bulunan Trump, ülke tarihinin en yıkıcı yangınından ormancılık çalışmalarının yetersizliğini sorumlu tuttu.

Trump, Finlandiyada alay konusu oldu

Trump, burada yaptığı açıklamada, "Diğer ülkelere bakıyorsunuz, bu işi çok farklı yapıyorlar. Finlandiya Devlet Başkanı ile görüştüğümde bana, orman ülkesi olduklarından bu işi çok farklı yaptıklarını söyledi. Tırmıkla temizlemeye çok vakit harcıyorlar ve herhangi bir sorun yaşamıyorlar." ifadesini kullandı.

Trump, Finlandiyada alay konusu oldu

Trump'ın açıklaması, Finlandiyalılar tarafından şaşkınlıkla karşılandı ve sosyal medyada alay konusu oldu.

Trump, Finlandiyada alay konusu oldu

Çok sayıda Finlandiyalı, ormanda tırmıkla çekilen fotoğraflarını internet ortamında paylaştı.

Trump, Finlandiyada alay konusu oldu

Bir kullanıcı Donald Trump seçim sloganı olan 'Make America Great Again' sözünü 'Rake America Great Again' olarak değiştirdi.

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