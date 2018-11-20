Trump, Finlandiyada alay konusu oldu

Trump, Finlandiya'da alay konusu oldu
ABD Başkanı Donald Trump'ın "Finlandiyalılar'ın topraklarının büyük bölümünü kaplayan ormanlarını tırmıkla temizlediklerini" açıklaması sosyal medyada alay konusu oldu.
20 Kasım 2018 Salı, 10:41:52 Güncelleme: 10:43:21
Trump, burada yaptığı açıklamada, "Diğer ülkelere bakıyorsunuz, bu işi çok farklı yapıyorlar. Finlandiya Devlet Başkanı ile görüştüğümde bana, orman ülkesi olduklarından bu işi çok farklı yaptıklarını söyledi. Tırmıkla temizlemeye çok vakit harcıyorlar ve herhangi bir sorun yaşamıyorlar." ifadesini kullandı.
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