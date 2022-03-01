TikTok fenomeni Rus zırhlısını kullandı! Ele geçirilen zırhlı aracı TikTok fenomeni Nastya Tuman böyle sürdü
Rusya-Ukrayna savaşı 6. gününde şiddetli bir şekilde devam ediyor. Tüm dünyanın izlediği Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor. Sahadan Ukrayna topraklarında ilerleyen Rus ordusuna ait mühimmat görüntüleri gelmeye devam ediyor. Bölgeden gelen ve viral olan başka bir görüntü ise Ukraynalı TikTok fenomeni Nastya Tuman'a ait. İşte Tuman çektiği videoda Ukraynalılara zırhlı bir tankın nasıl kullanılacağını böyle öğretti.
01.03.2022 11:32 - Son Güncelleme: 01.03.2022 11:32
Bölgeden gelen ve viral olan başka bir görüntü ise Ukraynalı TikTok fenomeni Nastya Tuman'a ait.Tuman çektiği videoda Ukraynalılara zırhlı bir tankın nasıl kullanılacağını öğretiyor.
Videoyu hesaplarında paylaşan Tuman Ukraynalılardan video kaydetmelerini ve benzer bir durumla karşılaşırlarsa ne yapmaları gerektiğini anlattı