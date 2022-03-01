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Haberler Dünya TikTok fenomeni Rus zırhlısını kullandı! Ele geçirilen zırhlı aracı TikTok fenomeni Nastya Tuman böyle sürdü

TikTok fenomeni Rus zırhlısını kullandı! Ele geçirilen zırhlı aracı TikTok fenomeni Nastya Tuman böyle sürdü

Rusya-Ukrayna savaşı 6. gününde şiddetli bir şekilde devam ediyor. Tüm dünyanın izlediği Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor. Sahadan Ukrayna topraklarında ilerleyen Rus ordusuna ait mühimmat görüntüleri gelmeye devam ediyor. Bölgeden gelen ve viral olan başka bir görüntü ise Ukraynalı TikTok fenomeni Nastya Tuman'a ait. İşte Tuman çektiği videoda Ukraynalılara zırhlı bir tankın nasıl kullanılacağını böyle öğretti.

01.03.2022 11:32 - Son Güncelleme: 01.03.2022 11:32
TikTok fenomeni Rus zırhlısını kullandı! Ele geçirilen zırhlı aracı TikTok fenomeni Nastya Tuman böyle sürdü

Tüm dünyanın izlediği Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor. Sahadan Ukrayna topraklarında ilerleyen Rus ordusuna ait mühimmat görüntüleri gelmeye devam ediyor.

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TikTok fenomeni Rus zırhlısını kullandı! Ele geçirilen zırhlı aracı TikTok fenomeni Nastya Tuman böyle sürdü

Bölgeden gelen ve viral olan başka bir görüntü ise UkraynaTikTok fenomeni Nastya Tuman'a ait.Tuman çektiği videoda Ukraynalılara zırhlı bir tankın nasıl kullanılacağını öğretiyor.

TikTok fenomeni Rus zırhlısını kullandı! Ele geçirilen zırhlı aracı TikTok fenomeni Nastya Tuman böyle sürdü

Videoyu hesaplarında paylaşan Tuman Ukraynalılardan video kaydetmelerini ve benzer bir durumla karşılaşırlarsa ne yapmaları gerektiğini anlattı

TikTok fenomeni Rus zırhlısını kullandı! Ele geçirilen zırhlı aracı TikTok fenomeni Nastya Tuman böyle sürdü

Tuman ayrıca videonun parado amacıyla oluşturulduğu çatışmayı teşvik etmek istemediğini söyledi.

TikTok fenomeni Rus zırhlısını kullandı! Ele geçirilen zırhlı aracı TikTok fenomeni Nastya Tuman böyle sürdü

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları altıncı gününde devam ediyor. Rusya ve Ukrayna heyetlerinin dün Belarus sınırında gerçekleştirdiği görüşmeden sonuç çıkmazken, Rusya, yaptırımlara misilleme olarak 36 ülkeye hava sahasını kapattı.

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