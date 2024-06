The Economist savaşta yeni cepheyi ilan etti! Ölüm makineleri geldi uluslararası hukuk devri bitti: Orduların tasması yapay zekada

The Economist felaket tellallığına devam ediyor. Yeni kapağı ile büyük gündem olan The Economist, savaşta yeni cepheyi ilan etti. Yapay zekanın savaşların karakterini değiştirdiğini söyleyen The Economist, "orduların tasması artık yapay zekada" dedi ve yapay zekanın savaşlarda daha da aktifleşmesi halinde uluslararası hukukun tamamen bir kenara itileceğini belirtti. İşte, The Economist'in çok konuşulan o kapağı ve yeni savaşın şifreleri…