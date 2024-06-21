The Economist savaşta yeni cepheyi ilan etti! Ölüm makineleri geldi uluslararası hukuk devri bitti: Orduların tasması yapay zekada

The Economist felaket tellallığına devam ediyor. Yeni kapağı ile büyük gündem olan The Economist, savaşta yeni cepheyi ilan etti. Yapay zekanın savaşların karakterini değiştirdiğini söyleyen The Economist, "orduların tasması artık yapay zekada" dedi ve yapay zekanın savaşlarda daha da aktifleşmesi halinde uluslararası hukukun tamamen bir kenara itileceğini belirtti. İşte, The Economist'in çok konuşulan o kapağı ve yeni savaşın şifreleri…
The Economist çok konuşulacak bir kapakla daha sahneye çıktı. Felaket tellallığı ile bilinen The Economist'in kapağında bu kez kırmızı fon üzerinde büyük harflerle "WAR" yani "SAVAŞ" yazarken tasarımda "AI" yani "YAPAY ZEKA" ifadesinin de yer alması dikkat çekti.
THE ECONOMIST YENİ CEPHEYİ İLAN ETTİ
Yapay zeka günbegün gelişmeye devam ederken başta ABD ve Çin arasında savaşın yeni cephesi olmaya başladı. The Economist ise savaşta yeni cepheyi açıkça ilan etti.
Bilgisayarın savaş sürecinde ortaya çıktığını hatırlatan The Economist erken dönem bilgisayarlardan biri olan Colossus'un Nazi kodlarını kırmak yani İkinci Dünya Savaşı sırasında şifreli Alman yazışmalarını çözmek için üretildiğini hatırlatırken 1950'lere gelindiğinde ise bilgisayarların ABD'nin hava savunmasını organize ettiğini belirtti.