Tarihin karanlık aileleri Rockefeller ve Rothschild kimdir? Nereli?
Çok fazla aşina olmasanız bile mutlaka ve mutlaka Rockefeller ve Rothschild ailelerini duymuşsunuzdur. Bir tarafta suikast paranoyası ile evlerinde koruma barındıran bir ailesi diğer tarafta çeşitli dünya şehirlerinde bankalar kuran Yahudi kökenli Alman Rothschild ailesi. Peki dünyayı sömüren, servetleriyle dudak uçuklatsalar dahi zenginler listesinde adları yer almayan Rockefeller ve Rothschil aileleri kim? Servetleri ve karanlık tarihleriyle dünya tarihine geçen bu aileler nereli? İşte dünyanın en karanlık ailelerinin en karanlık sırları.
Rockefeller ailesi, kendi emeğiyle zengin olmuş bir aile değil. Duluth, Mesaba ve Northern demir yollarına sahip olmaları, başka insanların parasını çalarak mümkün oldu. Demir yollarının esas sahipleri 1911 yılında rayların inşasını bitirdiğinde, istasyonları yapmak için paraya ihtiyaçları vardı ve Rockefeller ailesi bunun için bağışta bulundu. Ancak iki ay sonrasında, Rockefellerlar parayı 24 saat içerisinde geri istediğini söyledi ve demir yolu sahipleri bu parayı ödeyemeyince demir yollarının kontrolü ederinin çok altında bir ücrete Rockefeller ailesine geçti…
AMERİKA'DA DOĞAN İMPARATORLUK
Rockefeller ailesi 1800'lü yılların ortalarında John D. Rockefeller tarafından kuruldu. John D. Rockefeller bir şirkete muhasebeci olarak girdi, kısa süre içerisinde sivrilerek muhasebeci olarak girdiği şirketin ortağı oldu. Sonrasında bir arkadaşı ile birlikte Clark and Rockefeller Co. ismindeki ilk şirketini kurdu. Şirket Amerikan iç savaşı esnasında büyüdü ve gelişti. Savaş esnasında petrolün önemini ve ileride çok değerli bir maden olacağını sezinleyen John D. Rockefeller , 1863 yılında efsanevi petrol şirketi Standart Oil'i kurdu. Kardeşi William ile birlikte Amerikan petrol piyasasının tek hâkimi olmayı amaçladı. Çeşitli yollarla petrolün trenlerle taşınması noktasında en uygun tarifeyi elde etti. Rakip petrol firmalarının petrolü taşıyamamaları için demir yolu şirketlerine tazminatlar ödedi.
1874 yılında Cleveland'daki 26 bağımsız rafinericiye, kendisiyle birleşmesini önerdi. Yirmi bir rafinerici bu öneriyi kabul etti. Birlikte National Rafinery Association'u kurdu. Kısa süre sonra demiryollarını da sahiplenen Rockefeller, böylece 10 yıl içinde birçok petrol kuyusu işletmecisini kendisine bağladığı gibi rakiplerini de aynı fiyatla petrol satmaya zorlayarak iflas etmelerine yol açtı.
Suikaste kurban gitme korkusuyla evlerinde dâhi onlarca koruma barındıran aile, Amerikan tarihine bir leke olarak düşen pek çok uygulamanın sahibi. 1896 yılında suikaste uğradı ve bundan sağ çıkmayı başardı. Bu arada petrol çıkarma ve taşıma işlerinde yenilikler yaptı. 1982'de Amerika'nın ilk gerçek milyoneri oldu.