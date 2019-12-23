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Suudiler'den Şeyma Subaşı açılımı! Paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti

Veliaht Prens Muhammed Bin Salman, "Vizyon 2030" projesi kapsamında, içlerinde Şeyma Subaşı'nın da olduğu sosyal medya ünlülerini Suudi Arabistan'a davet etti. Şeyma Subaşı'nın da Suudi Arabistan'daki konserde paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti. Hürriyet gazetesi yazarı Onur Baştürk, "Arabistanlı Şeyma ve diğerleri" başlıklı yazısında detayları kaleme aldı. "Doğruya doğru, Şeyma Subaşı'nın paylaşımları olmasa Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen MDL Beast diye bir festival o kadar ilgimizi çekmez ve tabii o kadar şaşırmazdık" diyen Onur Baştürk, şunları yazdı:

23.12.2019 10:05 - Son Güncelleme: 23.12.2019 10:07
Suudiler'den Şeyma Subaşı açılımı! Paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti

Şeyma Subaşı'nın paylaşımları olmasa Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen MDL Beast diye bir festival o kadar ilgimizi çekmez ve tabii o kadar şaşırmazdık.

Suudiler'den Şeyma Subaşı açılımı! Paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti

Gerçekten de, Şeyma'nın göbeğini açıkta bırakan spor kıyafetiyle verdiği çılgın festival pozunun Burning Man'in yapıldığı Nevada'da değil de, Suudi Arabistan'da çekildiğine inanmak ilk başta hayli zor...

Suudiler'den Şeyma Subaşı açılımı! Paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti

İnsan ister istemez çelişkiye düşüyor:
Suudi Arabistan bir anda bu kadar değişmiş olabilir mi?
Elbette hayır...

Suudiler'den Şeyma Subaşı açılımı! Paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti

Suudi kadınlara boşanma ve evlilik başvuru hakkı henüz yeni verildi.

Suudiler'den Şeyma Subaşı açılımı! Paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti

Araba kullanmaları yasak olan Suudi kadınların ehliyetlerine kavuşmaları da yine çok taze...
Yani oradaki kadınlar daha yolun başında.
Onlar Şeyma gibi bu pozu özgürce verecek kadar şanslı değil.

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