Suudiler'den Şeyma Subaşı açılımı! Paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti

Veliaht Prens Muhammed Bin Salman, "Vizyon 2030" projesi kapsamında, içlerinde Şeyma Subaşı'nın da olduğu sosyal medya ünlülerini Suudi Arabistan'a davet etti. Şeyma Subaşı'nın da Suudi Arabistan'daki konserde paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti. Hürriyet gazetesi yazarı Onur Baştürk, "Arabistanlı Şeyma ve diğerleri" başlıklı yazısında detayları kaleme aldı. "Doğruya doğru, Şeyma Subaşı'nın paylaşımları olmasa Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen MDL Beast diye bir festival o kadar ilgimizi çekmez ve tabii o kadar şaşırmazdık" diyen Onur Baştürk, şunları yazdı:

23.12.2019 10:05 - Son Güncelleme: 23.12.2019 10:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





