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Sudan’daki darbede flaş gelişme! Genelkurmay Başkanlığı karargahında silah sesleri

Sudan'ın başkenti Hartum'daki Genelkurmay Başkanlığı karargahında silah sesleri duyuldu. Karargahın çevresinde bulunan görgü tanıkları, silah seslerinin birkaç dakika sürdüğünü belirtti.

11.04.2019 13:09 - Son Güncelleme:
Sudan’daki darbede flaş gelişme! Genelkurmay Başkanlığı karargahında silah sesleri

Sudan'ın başkenti Hartum'daki Genelkurmay Başkanlığı karargahında silah sesleri duyuldu. Karargahın çevresinde bulunan görgü tanıkları, silah seslerinin birkaç dakika sürdüğünü belirtti. Silah seslerinin bir çatışmadan mı yoksa ordunun iktidara el koyduğu yönündeki haberlerin sevinç ifadesinden mi kaynaklandığı bilinmediği kaydedildi.

Sudan’daki darbede flaş gelişme! Genelkurmay Başkanlığı karargahında silah sesleri

Sudan basınındaki haberlere göre, ordunun bu sabah devlet televizyonu ve radyosunu kuşatmasının ardından başkent Hartum'daki havalimanında uçuşlar durduruldu, sadece inişlere izin veriliyor.

Sudan’daki darbede flaş gelişme! Genelkurmay Başkanlığı karargahında silah sesleri

Sokaklarda asker ve ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri mensuplarının konuşlandığı görülüyor.

Sudan’daki darbede flaş gelişme! Genelkurmay Başkanlığı karargahında silah sesleri

Yerel kaynaklar, askerlerin iktidardaki Ulusal Kongre Partisi liderlerini gözaltına almaya başladığını belirtiyor.

Sudan’daki darbede flaş gelişme! Genelkurmay Başkanlığı karargahında silah sesleri

Devlet televizyonu ve radyosunda sabahın erken saatlerinden itibaren ulusal marşlar ve şarkılar yayınlanırken, alt yazıda ordunun kısa süre içinde önemli bir açıklama yapacağı ifadesi yer almıştı.

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