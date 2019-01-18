Sosyal medyayı sallayan hostesler! Yolcular gittikten sonra...

Hostesler, pilotlar, uçuş teknisyenleri uçakta çektikleri pozları sosyal medyada paylaşıyor ve bu paylaşımlar büyük ilgi görüyor. Biz yolcular yokken bakın neler yapıyorlar!

18 Ocak 2019 Cuma, 19:35:56 Güncelleme: 19:48:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





