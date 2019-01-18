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Sosyal medyayı sallayan hostesler! Yolcular gittikten sonra...

Hostesler, pilotlar, uçuş teknisyenleri uçakta çektikleri pozları sosyal medyada paylaşıyor ve bu paylaşımlar büyük ilgi görüyor. Biz yolcular yokken bakın neler yapıyorlar!

18 Ocak 2019 Cuma, 19:35:56 Güncelleme: 19:48:10
Sosyal medyayı sallayan hostesler! Yolcular gittikten sonra...

Çeşitli sosyal medya hesaplarında buluşan başta hostesler olmak üzere hava yolu çalışanları sosyal medyada yeni bir çılgınlığa imza atıyor.

Sosyal medyayı sallayan hostesler! Yolcular gittikten sonra...

Dünyanın farklı yerlerinden hostesler birbirine nazire yaparcasına kareler paylaşıyor.

Sosyal medyayı sallayan hostesler! Yolcular gittikten sonra...

Adeta bir çılgınlığa dönmüş durumda!

Sosyal medyayı sallayan hostesler! Yolcular gittikten sonra...

Kimileri yolcu kabinlerinde...

Sosyal medyayı sallayan hostesler! Yolcular gittikten sonra...

Kimileri pilot kokpitinde...

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