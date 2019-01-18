Sosyal medyayı sallayan hostesler! Yolcular gittikten sonra...
Hostesler, pilotlar, uçuş teknisyenleri uçakta çektikleri pozları sosyal medyada paylaşıyor ve bu paylaşımlar büyük ilgi görüyor. Biz yolcular yokken bakın neler yapıyorlar!
18 Ocak 2019 Cuma, 19:35:56
Güncelleme: 19:48:10
Çeşitli sosyal medya hesaplarında buluşan başta hostesler olmak üzere hava yolu çalışanları sosyal medyada yeni bir çılgınlığa imza atıyor.
Dünyanın farklı yerlerinden hostesler birbirine nazire yaparcasına kareler paylaşıyor.
Adeta bir çılgınlığa dönmüş durumda!
Kimileri yolcu kabinlerinde...
Kimileri pilot kokpitinde...