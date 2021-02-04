SON DAKİKA: Rusya'da Putin-Navalny çatışması! Kadınları çıplak şekilde...
Son dakika haberi: Rusya'da Putin muhalifi Alexei Navalny, 17 Ocak günü Almanya'dan ülkesi Rusya'ya döndü. Navalny, ülkesine döner dönmez tutuklandı. Navalny, tutuklanırken destekçilerine eylemler için sokağa çıkma talimatı verdi. Bu talimat sonrası Rusya'da başta Moskova olmak üzere sokaklar karıştı. Gözaltına alınan kadın eylemcilerden ise yeni bir iddia gündeme geldi. Kadın eylemciler, polislerin kendilerini cinsel olarak küçük düşürdüklerini soyunmaya zorladıklarını ifade etti. Eylemciler ayrıca soyunmaya zorlandıklarını iddia etti. Bir başka kadın eylemci ise iç çamaşırlarını göstermeye, çıplak şekilde mekik çekmeye zorlandığını ve cam odalarda soyunmaya zorlandıklarını iddia etti.
04.02.2021 09:14
- Son Güncelleme: 04.02.2021 09:24
Öte yandan kadın göstericilerin ortaya attığı iddialar ise yenir yutulur cinsten değil. Rusya'daki gösteriler sırasında tutuklu muhalif Aleksey Navalny'yi desteklemek için sokaklara çıkan ve gözaltına alınan kadın göstericiler, cinsel olarak küçük düşürüldüklerini ve polis nezaretinde soyunmaya zorlandıklarını iddia ediyorlar.