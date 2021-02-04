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SON DAKİKA: Rusya'da Putin-Navalny çatışması! Kadınları çıplak şekilde...

Son dakika haberi: Rusya'da Putin muhalifi Alexei Navalny, 17 Ocak günü Almanya'dan ülkesi Rusya'ya döndü. Navalny, ülkesine döner dönmez tutuklandı. Navalny, tutuklanırken destekçilerine eylemler için sokağa çıkma talimatı verdi. Bu talimat sonrası Rusya'da başta Moskova olmak üzere sokaklar karıştı. Gözaltına alınan kadın eylemcilerden ise yeni bir iddia gündeme geldi. Kadın eylemciler, polislerin kendilerini cinsel olarak küçük düşürdüklerini soyunmaya zorladıklarını ifade etti. Eylemciler ayrıca soyunmaya zorlandıklarını iddia etti. Bir başka kadın eylemci ise iç çamaşırlarını göstermeye, çıplak şekilde mekik çekmeye zorlandığını ve cam odalarda soyunmaya zorlandıklarını iddia etti.

04.02.2021 09:14 - Son Güncelleme: 04.02.2021 09:24
SON DAKİKA: Rusya'da Putin-Navalny çatışması! Kadınları çıplak şekilde...

Her şey, 17 Ocak Pazar günü Almanya'dan Berlin'den havalanan ve Rusya'nın başkenti Moskova'daki Vnukovo Uluslararası Havalimanı'na inen uçakla başladı ve ülkede biraz olsun sakinleyen gündem adeta alev aldı.

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SON DAKİKA: Rusya'da Putin-Navalny çatışması! Kadınları çıplak şekilde...

Ülkesi Rusya'da zehirlendikten sonra komaya giren ve tedavi için Almanya'ya götüldükten sonra, ülkesi Rusya'ya dönme kararı alan Rus muhalif, uçak yere iniş yapar yapmaz gözaltına alındı.

SON DAKİKA: Rusya'da Putin-Navalny çatışması! Kadınları çıplak şekilde...

Navalny'ye adli kontrol şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan dava önceki gün sonuçlandı. Buna göre mahkeme Navalny'nin en az 2 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmasını karara bağladı ve temyiz için 10 gün süre verdi.

SON DAKİKA: Rusya'da Putin-Navalny çatışması! Kadınları çıplak şekilde...

Dünyanın dört bir yanından karara tepki yağsa da ve Navalny'ye verilen hapis cezası, Rusya'da hukukun üstünlüğüne ve temel özgürlüklere indirilen "acı bir darbe" olarak nitelendirilse de Navalny'nin serbest bırakılmaıs çağrıları sonuçsuz kaldı.

SON DAKİKA: Rusya'da Putin-Navalny çatışması! Kadınları çıplak şekilde...

Öte yandan kadın göstericilerin ortaya attığı iddialar ise yenir yutulur cinsten değil. Rusya'daki gösteriler sırasında tutuklu muhalif Aleksey Navalny'yi desteklemek için sokaklara çıkan ve gözaltına alınan kadın göstericiler, cinsel olarak küçük düşürüldüklerini ve polis nezaretinde soyunmaya zorlandıklarını iddia ediyorlar.