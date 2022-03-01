SON DAKİKA Rusya-Ukrayna savaşında dehşet anları! Şehir merkezine böyle füze atıldı
6. gününe giren Rusya-Ukrayna savaşında can kaybı devam ediyor. Harkiv Belediye Başkanı İhor Terehov, dün kente düzenlenen roket saldırısında dokuz sivilin daha hayatını kaybettiğini açıkladı, ölenler arasında 3 de çocuk bulunuyor. Bölgeden gelen son görüntüler dehşete düşürdü. İşte şehir merkezine böyle füze atıldı. Harkov Belediye binasına füze atıldığı anlar saniye saniye kaydedildi.
01.03.2022 09:47 - Son Güncelleme: 01.03.2022 10:10