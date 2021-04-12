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SON DAKİKA: Melania Trump ortaya çıktı! 2 bin dolarlık elbisesiyle Donald Trump'ı gölgede bıraktı

Son dakika haberleri... Donald Trump'ın ABD Başkanlığı'nı Joe Biden'a kaybetmesinin ardından Washington'dan ayrılan Trump çifti Florida'da Mar-a Lago'ya taşınmıştı. Uzun süredir gözlerden uzak olan Melania Trump dün bir bağış gecesine katıldı. Donald Trump'la birlikte etkinlikte yer alan eski First Lady adeta kocasını gölgede bıraktı. Melania Trump 2 bin dolarlık elbisesiyle geceye damga vurdu.

12.04.2021 09:35 - Son Güncelleme: 12.04.2021 09:35
SON DAKİKA: Melania Trump ortaya çıktı! 2 bin dolarlık elbisesiyle Donald Trump'ı gölgede bıraktı

Beyaz Saray'dan olaylı bir şekilde ayrılan ABD'nin eski lideri Donald Trump yeniden adaylık sinyali verirken, hafta sonu Florida'da gerçekleşen bir organizasyona Melania Trump damga vurdu.

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SON DAKİKA: Melania Trump ortaya çıktı! 2 bin dolarlık elbisesiyle Donald Trump'ı gölgede bıraktı

Başkanlık seçimlerini kaybeden Donald Trump ve eski First Lady, 20 Ocak'tan sonra uzun zamandır yaşadıkları New York yerine Florida'daki dünyaca ünlü Palm Beach'teki malikanelerine taşındı.

SON DAKİKA: Melania Trump ortaya çıktı! 2 bin dolarlık elbisesiyle Donald Trump'ı gölgede bıraktı

Onlarca odaya sahip devasa büyüklükteki malikane Mar-a-Lago'yu bir golf kulubüne dönüştüren Donald Trump, hafta sonu Cumhuriyetçi Ulusal Komite adına bir bağış gecesi düzenledi.

SON DAKİKA: Melania Trump ortaya çıktı! 2 bin dolarlık elbisesiyle Donald Trump'ı gölgede bıraktı

Beyaz Saray'dan ayrıldığından bu yana birkaç kez kameralar önünde görünen eski First Lady Melania Trump, giydiği kıyafetle evangelistlerin bağış gecesinin en çok konuşulan ismi oldu.

SON DAKİKA: Melania Trump ortaya çıktı! 2 bin dolarlık elbisesiyle Donald Trump'ı gölgede bıraktı

ABD medyası, 2 bin dolarlık Giambattista Valli imzalı elbiseyle salona giriş yapan 50 yaşındaki Melania Trump eşiyle birlikte geldiği salonda büyük ilgi gördü ve konuklarla ilgilendi.