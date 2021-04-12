SON DAKİKA: Melania Trump ortaya çıktı! 2 bin dolarlık elbisesiyle Donald Trump'ı gölgede bıraktı
Son dakika haberleri... Donald Trump'ın ABD Başkanlığı'nı Joe Biden'a kaybetmesinin ardından Washington'dan ayrılan Trump çifti Florida'da Mar-a Lago'ya taşınmıştı. Uzun süredir gözlerden uzak olan Melania Trump dün bir bağış gecesine katıldı. Donald Trump'la birlikte etkinlikte yer alan eski First Lady adeta kocasını gölgede bıraktı. Melania Trump 2 bin dolarlık elbisesiyle geceye damga vurdu.
12.04.2021 09:35
- Son Güncelleme: 12.04.2021 09:35